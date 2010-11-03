محمد احمدی به خبرنگار مهر گفت: نمایش "خواب است پروانه" در جشنواره آسیایی رم نخستین حضور بین‌المللی این فیلم است که ساختاری مستندگون و واقع‌گرا دارد. اگر چه پیش‌بینی درباره استقبال مخاطبان از این فیلم سخت است اما فیلم می‌تواند برای مخاطبی که سینمای ایران را دوست دارد و تحولات آن را دنبال کرده است جذاب باشد.

وی افزود: تولید این فیلم پارسال شروع شد و مراحل فنی امسال دنبال شد و برای تهیه نسخه نهایی فیلم را تدوین مجدد کردیم، با توجه به شرایط سینمای ایران و فضای فیلم گمان نمی‌کنم "خواب است پروانه" قابل نمایش در ایران باشد اما تصمیم داریم آن را وارد بازار نمایش خانگی کنیم.

"خواب است پروانه" داستان دکتر علی زمانی روانکاو است که هر سه ماه یکبار جلسات خود را با دوربین ضبط کرده تا از میان مراجعین جدید خود یک نفر را برای ادامه انتخاب کند. اما این بار برای انتخاب فرد دلخواه خود به مشکل بر می‌خورد.

محمد احمدی تصویربردار این فیلم است. مهران احمدی، فروغ قجابگلویی، ساناز قطب، شقایق احمدی و مزدک میرعابدینی بازیگران "خواب است پروانه" هستند. جشنواره آسیایی فیلم رم از 21 تا 29 آبان در شهر رم ایتالیا برگزار می‌شود.