به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید فتح الله حسینی نماینده مردم پاوه و جوانرود در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس به استناد اصل 2 قانون اساسی گفت: نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس در زمان بحث و بررسی شاخص های آموزش در صحن علنی مجلس نام کشوری را به عنوان کشور توسعه یافته اعلام کردند که دشمن ایران است و وقتی از نام این کشور استفاده می کنیم به گونه ای نام دشمن خود را در صحن علنی اعلام می کنیم.

وی افزود: نام کشور آمریکا به عنوان کشور توسعه یافته زمانی که در شاخص های آموزشی عنوان می شود به هیچ وجه درست نیست و تمامیت ارضی ایران را به خطر می اندازد.

حسینی افزود: اگر امام و رهبری نبودند چه بسا که کشور ما در خطر جدی در مقابل آمریکا می افتاد.

وی با تاکید بر اینکه دولت در شاخص های آموزشی از نام آمریکا به عنوان کشوری توسعه یافته استفاده کرده است، افزود: مشروح مذاکرات مجلس برای ملت در داخل کشور و همچنین در خارج از کشور پخش می شود و درست نیست که از نام آمریکا به عنوان کشور توسعه یافته و شاخص های آن استفاده کنیم.

حسینی در حین این صحبت با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا از پشت تریبون که همراهی تعدادی از نمایندگان را نیز به دنبال داشت، گفت: توصیه می کنم که دیگر از نام کشور آمریکا در شاخص های توسعه آموزشی استفاده نشود و از به کار بردن نام این کشور در صحن علنی خودداری شود.

حجت الاسلام ابوترابی فر که ریاست ادامه جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت، گفت:ان شاء الله همکاران این تذکر را با اعتقادی که به موضوع دارند مورد توجه قرار دهند.