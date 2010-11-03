سیل مکه آسیبی به زائران ایرانی نرسانده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره رئیس ستاد مکه مکرمه علت سیل روز گذشته در مکه مکرمه را بافت کوهستانی و قرار گرفتن منازل در روی شیارهای با شیب تند دانست که با بارش اندک باران موجب وقوع سیل می شود.



حبیبی تنها افزود: به استثنای یک وانت تدارکات هیچ آسیبی به زائران ایرانی نرسیده است.