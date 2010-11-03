سیل مکه آسیبی به زائران ایرانی نرسانده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره رئیس ستاد مکه مکرمه علت سیل روز گذشته در مکه مکرمه را بافت کوهستانی و قرار گرفتن منازل در روی شیارهای با شیب تند دانست که با بارش اندک باران موجب وقوع سیل می شود.
حبیبی تنها افزود: به استثنای یک وانت تدارکات هیچ آسیبی به زائران ایرانی نرسیده است.
وقوع سیل روز سه شنبه در مکه مکرمه آسیبی به زائران ایرانی نرسانده است.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره رئیس ستاد مکه مکرمه علت سیل روز گذشته در مکه مکرمه را بافت کوهستانی و قرار گرفتن منازل در روی شیارهای با شیب تند دانست که با بارش اندک باران موجب وقوع سیل می شود.
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