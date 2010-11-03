محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر گفت: با توجه به تاکیدات دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در بازار، واردکنندگانی که قصد اجحاف در حق مردم را داشته باشند، به طور قطع با اشد جرایم مواجه خواهند شد و حق واردات کالا به کشور را نخواهند داشت.

رئیس مجمع عالی واردات افزود: بازرسان مجمع به طور نامحسوس بازار را تحت کنترل دارند و اجازه نخواهند داد تا قیمت کالاهای اساسی از جمله لوازم خانگی، مواد غذایی و افزایش یابد، این درحالی است که هم اکنون 21 رسته کالایی تحت نظر مجمع در حال فعالیت هستند که حق افزایش قیمت ها را به بهانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: واردکنندگان برای حمایت از مصرف کننده، اجازه نخواهند داد تا جو روانی فضایی را فراهم کند که بازار ملتهب شده و کالا به راحتی و با قیمت های قبلی به دست مصرف کننده برسد؛ این درحالی است که کالا به وفور وجود دارد و التهاب در بازار معنایی نخواهد داشت.

به گفته برخوردار، هم اکنون تمامی مراکز تجاری تحت کنترل بازرسان مجمع واردکنندگان قرار دارد و آنها اجازه تخلف را به سودجویان و سوداگران نمی دهند.

وی تاکید کرد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای آحاد جامعه یک الزام به شمار می رود و بر همین اساس همه باید با اجرای این قانون، فضا را برای تولیدات رقابتی و بهبود کسب و کار فراهم کنند.