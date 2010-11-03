به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی پاچینو در این تریلر تجاری نوشته و به کارگردانی نیکلاس یارچکی با سوزان ساراندون و اوا گرین همبازی میشود. یارچکی فیلمبرداری "داوری" را بهار سال آینده آغاز می کند. مایکل اوهوون، کوین تورن و رابرت یالرنو تهیهکنندگی این پروژه را بر عهده دارند.
"داوری" داستان مردی را روایت میکند که پس از مبتلا شدن به عدم تعادل روانی میکوشد امپراتوری تجاری خود را پیش از آشکار شدن راز بیماریاش به یک بانک بزرگ بفروشد.
آل پاچینو به زودی در فیلم "جک و جیل" ساخته آدام سندلر جلوی دوربین میرود. او تا چندی پیش در نسخهای تازه از نمایش "تاجر ونیزی" روی صحنه رفته بود. سوزان ساراندون نیز در فیلم "وال استریت: پول هرگز نمیخوابد" ساخته الیور استون که هم اکنون بر پرده سینماهای جهان است نقش آفرینی کرد.
یارچکی با ساخت مستند "نفوذی" نام خود را بر سر زبانها انداخت. او در نگارش فیلمنامه "خبر چین" با برت ایستن الیس همکاری داشته است.
آل پاچینو بازیگر آمریکایی به جمع بازیگران فیلم سینمایی "داوری" نیکلاس یارچکی پیوست.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی پاچینو در این تریلر تجاری نوشته و به کارگردانی نیکلاس یارچکی با سوزان ساراندون و اوا گرین همبازی میشود. یارچکی فیلمبرداری "داوری" را بهار سال آینده آغاز می کند. مایکل اوهوون، کوین تورن و رابرت یالرنو تهیهکنندگی این پروژه را بر عهده دارند.
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