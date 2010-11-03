به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "لبه تاریکی" به کارگردانی مارتین کامبل پنجشنبه 13 آبان‌ماه ساعت 22 از شبکـه یک روی آنتن می‌رود. در خلاصه داستان فیلم با بازی مل گیبسون و رای وینستون آمـده است: تنها دختر توماس که از ماموران پلیس بین‌الملل است، در مقابل منزل پدرش مورد هدف گلوله عده‌ای ناشناس قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. توماس تصمیم می‌گیرد خودش پرونده این قتل را به دست ببگیرد و قاتل را شناسایی کند.

فیلم تلویزیونی "دو روز در جاده" به کارگردانی شاهین باباپوراز تولیدات مرکزسیمافیلم جمعه 14 آبان‌ماه ساعت 16 ازشبکه یک سیما پخش می‌شود. در این فیلم حمیدرضا پگاهع میکائیل شهرستانی، علی عمرانی و ... بازی کردند و داستان درباره پرونده سرقت جوایز قرض الحسنه بانک است که قرا بوده به شعب استان فرستاده شود.



فیلم سینمایی "اتاق خواب 2" در دو قسمت پنجشنبه و جمعه 13 و 14 آبان ماه به ترتیب ساعت 23:45 و 17:30 از شبکه دو پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی نیکلا کاوندیش، لیون پنال و ماچا گرینون درباره روانپزشکی است که صاحب یک آسایشگاه روانی است. این فیلم محصول سال 1998 کانادا است.

فیلم سینمایی "کمپانی 2" ساخته مایکل سالومون پنجشنبه 13 آبان ساعت 19 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. در این فیلم مایکل کیتون، کربس ادونل و آلفرد مولینا بازی کردند و داستان درباره متقاعد کردن شورشیان مجارستان برای حداقل 18 ماه است. این فیلم محصول سال 2007 آمریکا است.

فیلم سینمایی "تندر شکن" جمعه 14آبان ماه ساعت 10:15 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم محصول سال 2007 انگلستان و کانادا است و داستان درباره اسلحه سری است که دولت انگلیس با همکاری آمریکا در یک مرکز تحقیقاتی مخفی در حال آماده‌سازی هستند.

فیلم سینمایی "داداش مونا گاندی شناس می‌شود" به کارگردانی راج کمارشیرانی ساعت 14:30 از شبکه سه پخش می‌شود. در این فیلم محصول هندوستان سانجی دات، ویدیا والان و ... بازی کردند و داستان درباره شخصی زورگو به نام داداش مونا است که باعث اتفاقات زیادی می‌شود.

فیلم سینمایی "درست به هدف" به کارگردانی جان بورمن جمعه 14 آبان ساعت 20:30 ازشبکه چهار روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم با بازی لی ماروین، انجی دیکینسون و کینان وین درباره یک گنگستری است که به نحو ماهرانه‌ای از شریک خودش انتقام می‌گیرد.

فیلم تلویزیونی "روز اردو" به کارگردانی حسین قناعت و تهیه کنندگی بهروزمفید پنجشنبه 13 آبان ماه ساعت 13:15 از شبکه تهـران پخش می‌شـود. در این فیلم اردلان شجاع‌کاوه، سعید آقاخانی، کیانوش گرامی، آشا محرابی و ... بازی کردند و داستان درباره دو نوجوان است که با یکدیگر همسایه و همکلاسی هستند.

فیلم سینمایی "اتاق مرگ" به کارگردانی جاناتان لیبسمن ساعت 13:30 روز جمعه 14 آبان ماه از شبکه تهران پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی نیک کانن، کلا دووال و تیموتی هاتون درباره اتاق مرگی است که در آن یک جنایت فجیع از سوی سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا انجام می‌شود.