استفاده از 15 بالگرد در تامین امنیت مراسم حج

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره محمد الحربی در گفتگو با روزنامه عکاظ خاطرنشان کرد وزارت کشور عربستان تعداد خلبانان و متخصصان و امدادرسانان هوایی را به 274 افسر و فرد افزایش داده و برای اولین بار برخی از این بالگردها را به تجهیزات پزشکی عالی برای ارائه خدمات پزشکی به هنگام انتقال مصدومان مجهز کرده است.

وی تاکید کرد طرحی برای موسم حج امسال به شکل پیشرفته آماده شده است که مهمترین محورهای آن به کارگیری باندهای بالگردها در پل جمرات برای شناسایی اماکن و مسیر حرکت قطار مشاعر است که از امسال آغاز خواهد شد.