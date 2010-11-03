به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره روزنامه سعودی عکاظ، در پایان نشست کمیته مرکزی حج به ریاست امیر منطقه مکه مکرمه بر آمادگی کامل دستگاههای ذیربط مناسک حج امسال تاکید شد.

امیر منطقه مکه مکرمه با تاکید بر استقبال از ضیوف الرحمن به بهترین شکل و خدمتگذاری به آنها با به کارگیری تمام امکانات به طور شبانه روزی خاطرنشان کرد: تمام طرحهای وضع شده از سوی طرفهای مرتبط با حج به خوبی هماهنگ شده است و بر اساس دستورات ملک عبدالله پادشاه عربستان تمام امکانات برای موفقیت آن و برگزاری هر چه باشکوه مناسک حج و آرامش حجاج بیت الله الحرام و زائران مسجد شریف نبوی به کار گرفته شده است.