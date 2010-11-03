آزادراه خرم آباد - پل زال؛ تبلور توان مهندسان ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالیکه در حال حاضر برخی از پروژههای در دست اجرا در کشور که توسط برخی پیمانکاران خارجی در حال اجراست با گذشت چندین سال هنوز در حالت رکود به سر می برند این بار ترجمه عملی "ما می توانیم" را مهندسان جوان ایرانی در سخت گذرترین قطعه آزاد راه شمال به جنوب کشور در محدوده خرم آباد - پل زال عملیاتی کردند تا ثابت کنند که چیزی از خارجیها در این عرصه کم ندارند.

سختی اجرای آزاد راه خرم آباد - پل زال را شاید در حالی که اکنون در نقطه بهره برداری قرار دارد برای برخی از افراد ملموس نباشد ولی برای کسانی که از سال 84 به صورت مستمر با این پروژه سر و کار داشته اند قابل درک است که عبور از صخره های سخت و سترگ زاگرس نیازمند چه توان و تلاشی است.

اجرای آزادراه توسط مهندسان ایرانی عزت ایران را درخشان تر کرد

رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه افتتاح این پروژه بزرگ در سخنانی با اشاره به سختیهای اجرای این پروژه ملی، یادآور شد: در ابتدای آغاز عملیات اجرایی این پروژه برخی از طراحان و متخصصین راه تردید داشتند که با توجه به وضعیت توپوگرافی و شرایط سخت منطقه این پروژه در مدت زمان چهار سال اجرایی شود.

احمدی نژاد ادامه داد: ولی امروز ما مشاهده می کنیم که به همت و توان مهندسان ایرانی این پروژه در زمان مقرر به بهره برداری رسید.

آزاد راه خرم آباد - پل زال

وی اجرای این پروژه را صرف فعل "توانستن" در نزد متخصصان داخلی دانست و گفت: اجرای این پروژه توسط مهندسان ایرانی عزت ایران و الگو بودن ایران را روز به روز شفاف تر و درخشان تر برای ملت های دنیا می سازد.

همه عملیات اجرایی آزاد راه توسط مهندسان ایرانی انجام شد

وزیر راه و ترابری در حاشیه افتتاح آزاد راه در سخنانی در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که این پروژه نمودی روشن از توان مهندسان ایرانی در اجرای پروژه های بزرگ است.

حمید بهبهانی ادامه داد: در این پروژه بزرگ همه کارها از جمله طراحی، نظارت، اجرا و کنترل کیفیت به دست مهندسان ایرانی انجام شده است.

وی با اشاره به کوتاه شدن 60 کیلومتری مسیر شمال به جنوب با بهره برداری از این آزاد راه، بیان داشت: به طور متوسط با استفاده از این آزاد راه مهم زمان سفر در این محور بیش از دو ساعت کاهش خواهد یافت.

دستیابی ایرانیان به سرچشمه زال برای اولین بار

معاون ساخت و توسعه آزاد راههای کشور نیز در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: عبور از زاگرس به دلیل تراکم رشته کوههای آن در نقطه ای به نام خرم آباد - پل زال دارای پیچیدگیهای خاص خود بود که با توان مهندسان ایرانی و با احداث این آزاد راه این آرزو محقق شد.

مسعود رهنما نیز با تقدیر از دست اندرکاران اجرای این پروژه، ادامه داد: ما با احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال به سرچشمه رودخانه "زال" که تاکنون ایرانیها به آن دسترسی نداشته اند دست پیدا کردیم.

وی افزود: پیش از این ما بدون دسترسی به سرچشمه رودخانه زال این رودخانه در منطقه به صورت جاری داشتیم.

استفاده از فناوریهای نوین در آزاد راه به همت متخصصان داخلی

معاون ساخت و توسعه آزاد راههای کشور همچنین به فناوریهای نوین استفاده شده در این آزادراه توسط مهندسان ایرانی اشاره کرد و بیان داشت: سیستم روشنایی داخل تونلهای این آزادراه به منظور اذیت نشدن چشم رانندگان به صورت هوشمند طراحی شده است به طوریکه این سیستم با ترکیب نور خورشید تنظیم می شود.

رهنما ادامه داد: همچنین با نصب فیبر نوری در طول این مسیر در آینده مدیریت ترافیک به صورت هوشمند در آزادراه خرم آباد - پل زال اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به استفاده از سیستمهای نوین در طراحی و اجرای تونلها این پروژه، یادآور شد: با توجه به اینکه زاگرس دارای لایه های مختلف زمین شناسی است در اجرای هر کدام از تونلها از فناوری خاص خود استفاده شده است.

آزاد راه خرم آباد - پل زال

معاون ساخت و توسعه آزاد راههای کشور اجرای این پروژه در مدت زمان کمتر از پنج سال را یکی از عجایب پروژه های راهسازی کشور دانست و خاطرنشان کرد: در این مدت زمان 28 تونل به طول بیش از 25 هزار و 800 متر و بیش از سه هزار متر پل بزرگ و کوچک در این مسیر به همت مهندسان ایرانی احداث شده است.

احداث آزاد راه خرم آباد - پل زال در یک مسیر 100 درصد کوهستانی

مدیر عامل شرکت آزاد راه خرم آباد - پل زال نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر به توان مهندسان داخلی در اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: جوانان ایرانی در اجرای این پروژه توان خود را به نمایش گذاشتند.

منصور چوبینه یادآور شد: به همت متخصصان داخلی با احداث آزادراه خرم آباد - پل زال مسیر میان کشورهای غرب دریای خزر و بندرامام خمینی(ره) در جنوب ایران کوتاه تر خواهد شد که این امر می تواند نقش زیادی در توسعه اقتصادی کشور و لرستان داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه مسیر احداث آزادراه یکی از صعب العبورترین مسیرها برای راهسازی بود، خاطرنشان کرد: آزاد راه خرم آباد - پل زال در یک مسیر 100 درصد کوهستانی عملیاتی شده است.

مدیر عامل شرکت آزادراه خرم آباد - پل زال ادامه داد: این مسیر به گونه ای بود که اختلاف ارتفاع میان بلندترین نقطه به ارتفاع یک هزار و 730 متر و کوتاه ترین نقطه به ارتفاع 300 متر به بیش از یک هزار متر می رسید.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به اعلام آمادگی مجریان ساخت آزادراه خرم آباد - پل زال برای اجرای پروژه های دیگر راهسازی در کشور باید زمینه فعالیت شرکتهای پیمانکاری داخلی در دیگر پروژه های آزادراهی کشور از جمله آزادراه تهران - شمال نیز فراهم تا ضمن خودکفایی کشور در این زمینه فضای ارتقای توانمندی متخصصان داخلی نیز ایجاد شود.