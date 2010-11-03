وها پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: هم اکنون 930 واحد گاوداری و 250 واحد مرغداری گوشتی در استان ایلام فعالیت دانرد.
وی بیان داشت: ارزش کل سرماهی گذاری صورت گرفته در بخش دام استان ایلام حدود 400 میلیارد تومان است.
پیرانی عنوان کرد: در مجموع سالانه 130 هزار تن محوصلات دامی در استان ایلام تولید می شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: 23 واحد دامپزشکی در استان ایلام بر محصولات دامی استان ایلام فعالیت دارند.
وی افزود: کلیه امور بخش دارو درمان دامپزشکی استان ایلام به بخش خصوصی واگذار شده است.
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