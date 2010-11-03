به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره عادل زمزمی در گفتگو با روزنامه عکاظ، بر ضرورت فراهم بودن سیستمهای اتوماتیک مهار آتش در ساختمانها و اماکن با هدف مقابله با آتش سوزیهای احتمالی و جلوگیری از گسترش آن تا زمان رسیدن گروههای اطفای حریق تاکید کرد.

وی همچنین از به کارگیری فناوریهای پیشرفته از جمله بلوتوث و مانیتورهای تلویزیون با هدف آگاه سازی و راهنمایی حجاج به منظور تامین امنیت و سلامت آنها تا بالاترین سطح خبر داد.



زمزمی استفاده از تجارب موسم حج سال گذشته را از مهمترین راههای پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی در موسم حج سال جاری اعلام کرد.