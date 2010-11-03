تقویت کارهای فرهنگی در هیئتهای عزاداری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت ‌الاسلام مجتبی قائد امینی در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: اگر بتوانیم به گونه ای عمل کنیم تا هیئتهایی که مسائل مذهبی را در مراسم عزاداری رعایت می کنند و همکاری خوبی با متولیان امر دارند، تشویق شوند و رسانه‌ها نیز در این خصوص همکاری بیشتری کنند، می توانیم امیدوار باشیم که جلوی برخی موارد نادرست گرفته شود.

وی افزود: متاسفانه در هیئتهای عزاداری هزینه‌های زیادی برای تهیه علامتها صرف می شود و زمانی که به آنها اجازه استفاده داده نمی‌شود با سخنان تخریبی جوسازی می کنند که باید کارهای فرهنگی در این زمینه بیشتر شود.

در ادامه مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین اظهار داشت: خرافات در طول سالهای متوالی در مراسم‌ مذهبی به وجود آمده و همچنان رواج دارد که مقابله با آن کار فرهنگی نیاز دارد.

حجت الاسلام محمدتقی بهبودی افزود: نباید انتظار داشت که طی چند سال این موارد ریشه کن شود بلکه باید خرافات و انحرافات و پیرایه‌های بسته شده به مراسم مذهبی را شناسایی و طبقه ‌بندی و برای رفع آنها اقدام اصولی کنیم.

وی اظهار داشت: وقتی بدعت آشکار شد علما موظف هستند که در برابر آن موضع گیری و مقاومت کنند و در مقابل مصداقهایی که بدعت آشکار است بدون مسامحه ایستادگی کنند و در این زمینه اگر به نیروی قهریه هم نیاز شد باید از آن استفاده شود.

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین تأکید کرد: در قسمت‌هایی که بدعت نیست و جنبه خرافی دارد می توان با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و توجیه افراد برای رفع آن اقدام کنیم.