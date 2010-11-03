به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علا الدین بروجردی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح آزادراه خرم آباد - پل زال در سخنانی با اشاره به دستاوردهای این پروژه، اظهار داشت: احداث آزادراه خرم آباد - پل زال دارای دستاوردهای داخلی و خارجی فراوانی برای استان لرستان و همچنین کشور ایران بوده است.

وی با اشاره به دستاوردهای داخلی احداث آزادراه خرم آباد - پل زال خاطرنشان کرد: خوشبختانه با وجود همه تحریمها و فشارهای سازمان یافته کشورهای غربی متخصصین ایرانی با قاطعیت و اطمینان بالا در این زمینه کار کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعنامه ها و تحریمهای کشورهای غربی علیه ایران به هیچ عنوان کار ساز نخواهد بود، عنوان کرد: این تحریمها منجر به توسعه و خودکفایی همه جانبه کشور در زمینه های مختلف و اقتدار نظام جمهوری اسلامی می شود.

بروجردی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای کشورهای غربی، یادآور شد: امروز دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرده اند که دیگر نمی توانند در برابر اقتدار ایران بایستند.

وی با اشاره به دستاوردهای خارجی احداث آزادراه خرم آباد - پل زال خاطرنشان کرد: یکی از نمودهای بارز غلبه ایران بر تحریمها نمایش توان مهندسان داخلی در اجرای این پروژه بود که دارای بازتاب زیادی در عرصه بین المللی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحریمها موجب خودکفایی کشور در زمینه های مختلف شده است، ادامه داد: با احداث نیروگاه بوشهر ما توان تولید انرژی هسته ای را در داخل کشور به دست آوردیم.

بروجردی با اشاره به تصویب قطعنامه 1929 در شورای امنیت، یادآور شد: با راه اندازی نیروگاه بوشهر ما قصد تولید 20 هزار مگاوات انرژی هسته ای در داخل کشور را داریم و تحریمها در این مسیر هیچگونه خللی ایجاد نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه نیروگاه بوشهر به همت و توان متخصصان داخلی و با فناوریهای روز فعالیت می کند، راه اندازی این نیروگاه را نمادی از توانمندی کشور ایران در این حوزه دانست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به دغدغه ها و مشکلات مردم لرستان، یادآور شد: مردم این استان در انتظار سفر دور سوم هیئت دولت هستند تا بخشی از این دغدغه ها مرتفع شود.

آزادراه خرم آباد - پل زال به طول 104 کیلومتر به عنوان گلوگاه شاهراه ترانزیتی شمال به جنوب کشور با صرف اعتباری بالغ بر 750میلیارد تومان با مشارکت 50 درصدی بخش خصوصی احداث شده است.