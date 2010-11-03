حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز توضیح داد: یکی از گونه های حیات وحشی که از نظر فضای زیستی مشکل دارد گوزن زرد ایرانی است.

وی عنوان کرد: گوزن زرد ایرانی در استان فارس فقط در منطقه میانکتل نگهداری می شود که در این منطقه نیز مساحت عرصه کم است از این رو بنا داریم عرصه را تا 400 هکتار توسعه دهیم و همزمان در نظر داریم این گونه را به منطقه ای در ارسنجان نیز انتقال دهیم.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان فارس عرصه ای که در ارسنجان قرار دارد در اختیار منابع طبیعی است و باید در این رابطه با این ارگان هماهنگی صورت گیرد، افزود: در ارسنجان مکان بسیار مناسبی در نظر گرفته شده و در این رابطه منتظر هستیم که این عرصه به محیط زیست واگذار شود تا بتوانیم با منابع طبیعی کار مشترکی انجام شود تا ضمن صیانت از جنگل منطقه، توسعه زیستگاه گوزن زرد نیز صورت گیرد.

ابراهیمی کارنامی با اشاره به اینکه در استان فارس بیش از 60 راس گوزن زرد وجود دارد، افزود: احیای این تعداد تا حدودی مناسب است اما اگر سریع اقدام نشود و فضای زیستی لازم را آماده نکنیم آسیب جدی خواهند دید.

وی خاطرنشان کرد: اگر منابع طبیعی زودتر جواب دهد و در این خصوص تفاهمهای لازم در چارچوب مقررات منابع طبیعی صورت گیرد امیدواریم تا پایان سال امر انتقال صورت گیرد.

مدیر کل محیط زیست استان فارس با اشاره به اینکه فضایی که در ارسنجان در نظر گرفته شده در فاز اول 400 هکتار است، افزود: این منطقه از لحاظ مکان یابی بسیار مورد دقت قرار گرفته و چندین بار تیمهای مختلفی از منطقه بازدید کرده اند.

ابراهیمی کارنامی خاطرنشان کرد: این عرصه آمادگی پذیرش زیستگاهی گوزن زرد را خواهد داشت و حتی به نظر می رسد برای تعدادی محدودی که بخواهیم در این منطقه انتقال دهیم نیازی به توزیع علوفه دستی نیز نباشد.