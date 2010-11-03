به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، قائم مقام سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صبح چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی این دو پروژه گفت: این دو پروژه از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به استان بوشهر است که با تلاش وزیر نفت و پیگیری انجام شده، اعتباری بالغ بر97 میلیارد تومان برای احداث آنها تامین شد و امروز با تجهیز کارگاه از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، عملیات اجرایی این دو پروژه آغاز شده است .

سید پیروز موسوی اظهار امیدواری کرد، پروژه احداث دانشکده فنی و مهندسی جم با 460 میلیارد ریال اعتبار و پروژه اجرای آبرسانی از خط لوله کوثر به شهرستان جم با 510 میلیارد ریال اعتبار (سهم وزارت نفت) در مدت 33 ماه ساخته شود .

وی یادآور شد: در حوزه شهرستان جم، تامین اعتبار پروژه های متعددی در قالب مصوبات هیئت دولت به عهده وزارت نفت است که با تلاش وزیر نفت بیش از 161 میلیارد تومان اعتبار به این مصوبات اختصاص یافته که از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس پرداخت خواهد شد .

موسوی ادامه داد: پروژه "اجرای طرح آبخیزداری جم" و "پروژه تامین اعتبار روشنایی تونلهای بزرگراه سیراف - جم" از دیگر پروژه های یاد شده در حوزه شهرستان جم است که اعتبار آنها به طور کامل تامین شده است .