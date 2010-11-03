به گزارش خبرنگار مهر، سانجیو مهتا در نخستین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در بیمارستان رضوی مشهد مقدس افزود: با پیشرفت تکنولو‍ژیهای پزشکی و فناوری اطلاعات آینده گردشگری سلامت در اختیار کسانی است که می توانند خدمات پزشکی تله مدیسین (پزشکی از راه دور) به بیماران ارائه دهند.

وی گفت: با استفاده از تله مدیسین یا پزشکی از راه دور به راحتی یک پزشک در یک نقطه جهان می تواند بیمار خود را در آن سوی جهان درمان کند یا به دانشجویان و پزشکان دیگر آموزش دهد. این خدمت نوین آینده گردشگری سلامت را متحول خواهد کرد.

مهتا افزود: اکنون بسیاری از بیمارستانهای موفق دنیا درعرصه توریسم درمانی یک دپارتمان تله مدیسین ایجاد کرده اند و قبل از پذیرش بیمار خود در یک کشور دیگر ابتدا اطلاعات و سوابق پزشکی وی را از طریق تله مدیسین دریافت می کنند و پزشک معالج در کشور دیگر بعد از مشاهده این مدارک در صورت لزوم از راه دور بیمار خود را به روز ویزیت می کند و بعد از آن در صورت توافق بین پزشک و بیمار، بیمار در بیمارستان مقصد پذیرش می شود و اقدامات لازم برای اعزام بیمار انجام می شود.

وی ادامه داد: با استفاده از امکانات تله مدیسین تمام آزمایشها و مدارک مربوط به تصویربرداری، تشخیص و درمان بیمار نیز با کیفیت بالا در سیستم ذخیره می شود، مزیت دیگر این سیستم این است که بار مالی و هزینه درمان بیمار را کم می کند، همچنین ضریب اشغال تحت و مدت بستری بیماران نیز بسیار کمتر می شود.

مدیر بخش گردشگری سلامت هند گفت: ما با ایجاد سیستم پزشکی از راه دور در بسیاری از بیمارستانهای هند تجربه بسیار موفقی کسب کرده ایم و به کشورهای دیگر که از قابلیتهای پزشکی مناسبی برخوردارند مانند ایران نیز توصیه می کنیم که برای توسعه گردشگری سلامت و جذب بیماران خارجی در بیمارستانهای معتبر خود این سیستم را ایجاد کنند.