به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عباس دیری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بازرسی از کارگاهها به استناد ماده 47 قانون تامین اجتماعی به منظوررعایت حقوق کارگران و کارفرمایان صورت گرفته که این خود باعث ایجاد تعامل با کارفرمایان و بیمه شدگان می شود.

وی با بیان اینکه بازرسان کارگاهها سفیر سازمان هستند، اظهارداشت: بازرسان نقش اطلاع رسانی و تسریع در نامنویسی بیمه شدگان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی را به عهده دارند.

رئیس بازرسی کارگاههای اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: حضور بازرسان در کارگاهها باعث ایجاد ارتباط دو سویه شده که علاوه براین ویژگیهای زمینه شناخت تامین اجتماعی را در جامعه فراهم می کند.