باغ موزه دفاع مقدس همدان بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی پیش از ظهر چهارشنبه در هفتاد و هفتمین جلسه ستاد کنگره شهدای استان همدان با بیان اینکه برگزاری این کنگره در همدان برکات فراوانی به همراه دارد، گفت: از برکت روح شهدا در زمان برپایی کنگره شهدای استان پروژه‌های مختلفی در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری انجام شد.

پیریایی به پرده برداری از نخستین یادمان شهدا در شهر همدان در میدان امام حسن(ع) این شهر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر فضای بصری مناسبی در استان همدان ایجاد شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه مدیران استان برای انجام امور کنگره انسجام خاصی پیدا کرده اند، گفت: کارهای بزرگ در رفتارها، آمادگی ها و تمهیدات لازم خود را نشان می دهد.

وی افزود: باید در پایان هر برنامه از مدعوین نظرسنجی رسانه ای صورت گیرد تا رضایت مردم از این کنگره مشخص شود.

استاندار همدان ضمن تقدیر از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان به دلیل عملکرد مطلوب در آماده سازی محل برگزاری برنامه های اجلاسیه کنگره، از صدا و سیما خواست تا مراسم پرده برداری از یادمان ها را با موج تبلیغاتی گسترده در ذهن مردم ماندگار کند.

پیریایی از مسئولان برگزاری کنگره شهدای استان همدان خواست از تک روی پرهیز نموده و با همکاری و تعامل با یکدیگر کارها را به اتمام برسانند.

پیریایی مشکل اصلی در اجرای دیرهنگام کنگره را آماده سازی محل برگزاری آن دانست و افزود: مشکل پسند بودن طراحان در اجرای کنگره، حجم کار آماده سازی محل اجلاسیه را سنگین کرده است.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان 13 تا 19 آبان برگزار می شود.