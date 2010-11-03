داریوش طلایی مدیر و مدرس موسیقی نخستین کارگاه تخصصی "خلاقیت در موسیقی ایرانی" با اعلام این خبر درخصوص چرایی عدم برگزاری دومین دوره این کارگاه ها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل تغییر و تحولاتی که در فرهنگستان هنر اتفاق افتاده است پیگیری تشکیل دومین دوره کارگاه تخصص "خلاقیت موسیقی ایرانی" صورت نگرفت و من با وجود برنامه ریزی برای برگزاری دور دوم این کارگاه و همچنین تعیین سرفصل های آموزشی از برگزاری مجدد این کارگاه منصرف شدم.

این نوازنده تار در ادامه صحبتهای خود به سرفصلهایی که قرار بود در کارگاههای تخصصی خلاقیت در موسیقی ایران مطرح شود اشاره کرد و گفت: نخستین دوره از برگزاری کارگاه تخصصی خلاقیت موسیقی ایرانی به طرح مباحث عام تر در حوزه موسیقی اختصاص داشت و رفته رفته مباحثی براساس کتابهایی چون تئوری موسیقی ایرانی و نگرشی به شیوه های نوین موسیقی ایرانی که از تالیف های خودم بود مطرح شد و قصد داشتم سرفصل دور دوم این کارگاه را در همین راستا بیان کنم ؛ به همین دلیل تنها آموزش صرف موسیقی مدنظرم نبود و دوست داشتم تمام علاقمندان موسیقی اصیل ایرانی به سمت و سوی درستی در جهت خلاقیت در موسیقی ایرانی هدایت شوند درهمین راستا تعریف بداهه نوازی، تکنوازی و آهنگسازی در موسیقی ایران از سرفصلهای مهم دور دوم کارگاه تخصصی خلاقیت در موسیقی ایرانی بود که متاسفانه طرح این مباحث عملی نشد.

طلایی در ادامه به برنامه های خود اشاره کرد و گفت : درحال حاضر مشغول تدریس در دانشگاه هستم و تحقیق هایی بر روی جنبه های مختلف موسیقی دستگاهی انجام می دهم البته درحال حاضر در زمینه آواز تحقیق و نگارش می کنم ضمن اینکه ردیف آوازی استاد سروستانی که در قالب 13 سی دی منتشر شده و قرار بود توزیع شود به دلایل نا معلوم هنوز دست ناشر مانده است این درحالی است که این مجموعه سال گذشته در خانه موسیقی رونمایی شد اما نمی دانم چرا ناشر از توزیع این آلبوم امتناع می کند وقتی دلیل را جویا می شوم مدیر انتشارات مشکات می گوید که منتظر فرصت مناسب است و نمی دانم این فرصت چه زمانی از راه می رسد.

وی در پایان افزود : این آلبوم حاصل چندین سال فعالیت من بر ردیف های آوازی استاد سروستانی است و میراثی متعلق به مردم است و هرچه زودتر باید توزیع شود و من بیش از این نمی توانم پاسخگوی درخواست علاقمندان باشم.