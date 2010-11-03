به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی رجبی در نشست خبری که صبح چهارشنبه با محور ارائه عملکرد 7 ماهه گذشته پلیس آگاهی ناجا برگزار شد با بیان اینکه در سال جاری اولویت کاری خود را در بحث مقابله با جرایم قرار دادیم افزود: ارزیابی ما از نتایج این است که پلیس آگاهی کشورعملکرد نسبتاً موفقی را داشته است.

وی با بیان اینکه پلیس آگاهی کشور در کشف جرایم مختلف نسبت به 7 ماهه نخست سال 88، با 42 درصد افزایش روبرو بوده گفت: در ارتباط با سرقت وسایط نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت با اقداماتی که از سوی ماموران پلیس آگهی شکل گرفت در کشف خودرو 70 درصد و در موتورسیکلت 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم که در مجموع بالای 90 درصد کشفیات افزایش یافته است.

افزایش 14 درصدی کشف کیف قاپی

جانشین پلیس آگاهی ناجا با اشاره به جرایم کیف قاپی نیز گفت: در این جرم نیز نسبت به سال قبل کشفیات‌ 14 درصد افزایش داشته که رسیدگی به این جرم در شهرهای بزرگ در اولویت اقدامات پلیس آگاهی قرار دارد.

وی تصریح کرد: قربانیان این جرم از لحاظ روحی و جسمی دارای مشکلات فراوانی می‌شوند که جبران آن غیرقابل ممکن است.

سردار رجبی از شناسایی و دستگیری 21 باند سارق خودرو در سراسر کشور خبر داد و گفت: همچنین 20 باند کیف قاپی که از خشن‌ترین سارقان هستند شناسایی و دستگیر شدند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه برخی سارقین کیف قاپی از روشهای خشن و زورگیری استفاده می‌کنند، افزود: موفق شدیم 25 باند از این گروه را دستگیر کنیم و در شناسایی مالخرها و خریداران اموال سرقتی نیز موفقیت‌های خوبی داشتیم که در بسیاری از موارد دستگاه قضائی حکم تعطیلی واحدهای صنفی آنها را داده است.

افزایش 9 درصدی کشف وقوع قتل و 4 درصدی آدم ربایی

سردار رجبی همچنین به کشفیات جنایی قتل در هفت ماهه ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: در این زمینه نسبت به مدت مشابه در سال قبل 9 درصد افزایش کشف داشته‌ایم. همچنین در کشف جرم آدم‌ربایی چهار درصد افزایش و تجاوز 10 درصد رشد داشته‌ایم که سیاست ما در بحث کشفیات آدم‌ربایی و تجاوز سقف صد درصد است.

انجام 25 درصد قتلها با سلاح گرم

جانشین پلیس آگاهی کشور درباره نوع قتلهای صورت گرفته در هفت ماهه ابتدای سال جاری گفت: 25 درصد از قتلها با استفاده از سلاح گرم بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و همچنین سهم سلاح سرد در قتل‌ها 47 درصد بوده که نسبت به سال گذشته 5/7 درصد رشد داشته است.

وی با اعلام اینکه انگیزه وقوع قتل در قاتلین مربوط به اختلافات قبلی و نزا‌ع های آنی است، گفت: نزاع های آنی 32 درصد از مجموع قتل‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه 29 درصد از قتل‌ها توسط بستگان مانند همسر، برادر یا پدر یا مادر انجام شده گفت: قتل توسط بستگان نسبت به سال گذشته 4 درصد کاهش یافته است.

استان فارس بیشترین آمار قتل را دارد

وی در پاسخ به این سئوال که بیشترین آمار قتل مربوط به کدام استانهای کشور است گفت: استان فارس بیشترین آمار قتل را دارد که البته این مورد مقطعی است و نمی‌توان گفت تابع برنامه‌ریزی‌های قبلی بوده و همیشه یک استان خاص بیشترین میزان وقوع قتل را دارد.

سردار رجبی در ادامه با بیان اینکه میزان کشفیات سرقتهای مسلحانه نسبت به سال گذشته 23 درصد در سراسر کشور افزایش داشته گفت: 29 باند متشکل از 80 نفر از سارقین در این زمینه دستگیر شده‌اند که این افراد به سرقت از طلافروشی‌ها، افراد مختلف و اماکن اعتراف کرده‌اند که برخی از جرایم آنها خرد و برخی مانند سرقت از طلافروشی‌ها عمده است البته جرم این افراد در برخی از موارد منجر به وقوع قتل نیز شده است.

وی در این باره افزود: این جرم در استا‌نهای گلستان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان بیشتر از سایر استانها بوده است و از این باندها بیش از 50 سلاح جنگی کشف شده است.

وی تاکید کرد: درباره این جرایم پلیس آگاهی کشور بر سرعت برخورد قاطعانه تاکید دارد که البته در این زمینه با دستگاه قضائی تعامل خوبی داریم.

جانشین پلیس آگاهی کشور در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش کشف جرائم به معنای افزایش جرائم نیز هست گفت: به هر حال میزان کشفیات با وقوع جرایم در ارتباط هستند.

کشف 178 درصدی جرایم رایانه ای

سردار رجبی با بیان اینکه در سرقت‌های مسلحانه میزان کشف وقوع نسبت به سال گذشته 70 درصد افزایش داشته گفت: همچنین در کشف جرایم رایانه‌ای 178 درصد و در حوزه کلاهبرداری اینترنتی 10 درصد افزایش و در حوزه جعل یک درصد کاهش داشته‌ایم.

رجبی بیشترین جرایم رایانه‌ای را برداشت‌های غیرمجاز در رده اول و هتک حیثیت در مرتبه دوم عنوان کرد.

وی درباره سرانجام سرقت مجسمه‌ها در تهران گفت: پرونده این جرم همچنان مفتوح و در دست پیگیری است.

جانشین پلیس آگاهی کشور در پاسخ به این سئوال که آیا رسیدگی به این پرونده طولانی نشده است و فکر نمی‌کنید که موضوع با سیاسی کاری همراه شده، گفت: این موضوع به عنوان یک جرم کماکان در دستور پلیس آگاهی قرار دارد و تمام این موارد که ذکر می‌کنید تنها یک گمانه زنی است.

پیگیری پرونده پزشک کهریزک

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره نتیجه رسیدگی به پرونده پزشک کهریزک در پلیس آگاهی کشور گفت: این پرونده نیز در حال پیگیری است و بین ما و دستگاه قضائی در یک روال عادی در حال بررسی است.

سردار رجبی درباره برنامه‌های پلیس آگاهی کشور درباره هدفمندی یارانه‌ها و برخورد با مجرمان اقتصادی گفت: پلیس آگاهی در هر شرایطی وظیفه خود را که همان مقابله است انجام می دهد و در این مورد هم ما با همکاری سایر دستگاه‌ها طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمان خود وارد می‌شویم.