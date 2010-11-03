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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

محافل نزدیک به مالکی:

انفجارهای بغداد پیام آشکار عربستان به عراق است

انفجارهای بغداد پیام آشکار عربستان به عراق است

منابع نزدیک به رهبر ائتلاف دولت قانون اعلام کردند که انفجارهای بغداد پیام آشکار عربستان سعودی به عراقی ها مبنی بر معامله امنیت با سیاست است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به نوری المالکی در گفتگو با روزنامه الاخبار چاپ لبنان اعلام کردند انفجارهای بغداد که تنها ساعاتی پس از مخالفت ائتلاف کردستان و اتحاد ملی عراق با طرح عربستان برای حل بحران سیاسی عراق روی داد بدون شک پیامی آشکار از سوی عربستان است.

بنا بر اعلام این منابع، سعودی ها خطاب به رهبران سیاسی عراق اعلام کردند: شما با طرح ما مخالفت کردید اشکالی ندارد، اما باید بدانید اگر خواسته های ما را اجابت نکنید ما ابزارهایی داریم که می توانیم برای شما یک تهدید واقعی باشیم و تا زمان اجابت این خواسته ها از تهدیدهای ما در امان نخواهید بود.

این منابع افزودند: سعودی ها به هر قیمتی که شده خواهان بازگشت به عراق هستند. در واقع سعودی ها خواهان معامله امنیت با سیاست هستند.

خاطرنشان می شود بغداد روز گذشته شاهد 16 انفجار همزمان بود که در نتیجه آن تاکنون 198 نفر کشته و 320 تن دیگر زخمی شدند.

شایان ذکر است که دعوت ملک عبدالله برای میزبانی گروههای سیاسی عراقی با مخالفت عراقیها به استثنای فهرست العراقیه به رهبری "ایاد علاوی" مواجه شده است.

کد مطلب 1184268

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