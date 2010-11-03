به گزارش خبرگزاری مهر، طه طاهری گفت: اجرای ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر مهم‌ترین موضوعی است که ستاد در دستور کار خود قرار داده است و بر مبنای آن قوه قضائیه اجازه دارد برای نگهداری محکومین مواد مخدر در شرایط سخت با کار اجباری اردوگاه‌های خاصی را راه‌اندازی کند.

وی با بیان اینکه در سال 79 بودجه‌ای به منظور راه‌اندازی اردوگاه‌هایی با شرایط سخت به سازمان زندانهای کشور تخصیص داده شد، افزود: این بودجه در استان‌های اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان، مشهد و تهران منجر به راه‌اندازی اردوگاه‌های اجباری شد اما به دلیل مشکلاتی که از نظر تخصیص بودجه‌ها به‌وجود آمد راه‌اندازی و تکمیل اردوگا‌هها با مشکل مواجه شد.

قائم مقام دبیرکل ستاد ادامه داد: بر اساس دستور ریاست جمهوری 65 میلیارد تومان به منظور راه‌اندازی اردوگاه‌های نگهداری محکومین به حبس مواد مخدر اختصاص یافت که امیدواریم این اردوگاه‌ها را در کمتر از یکسال تکمیل و آماده بهره‌برداری کنیم.

بر اساس این برنامه، سی هزار نفر از زندانیان و قاچاقچیان موادمخدر از زندانها به این اردوگاه‌ها انتقال داده می‌شوند و متناسب با جرم‌شان با آنان برخورد خواهد شد.

طاهری افزود: راه‌اندازی این اردوگاه‌ها منجر به تعدیل و اصلاح رفتار محکومان مواد مخدر خواهد شد و آنان با شرایط خاصی که آئین‌نامه‌اش به زودی ابلاغ می‌شود نگهداری می‌شوند که امیدواریم مجازات و حبس آنان اثر بازدارندگی را در رفتار آتی‌شان داشته باشد.