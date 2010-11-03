کنگره شهدا دریچه ای برای انتقال فرهنگ ایثار به آیندگان است

حجت الاسلام والمسلمین احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه انقلاب اسلامی مبتنی بر فرهنگ ایثار و شهادت طلبی شکل گرفت، گفت: برگزاری کنگره شهدای استان همدان یادآور یاد و نام شهیدان و ایثارگران در دوران حماسی انقلاب است که با این وصف می تواند در راستای توسعه و ترویج این فرهنگ ارزشی مؤثر واقع شود.

وی با بیان اینکه کنگره شهدای استان همدان ارزش های اصیل انقلاب و دفاع را به آیندگان آموزش می دهد، اظهار داشت: نسل جوان با دیدن برنامه های کنگره شهدای استان که در آن یاد و نام شهدا جاری و ساری است، از فرهنگ غنی و عمیق آن تأثیر می گیرند و آن را در زندگی خود مد نظر قرار می دهند.

وی اظهار داشت: حضور سرداران و امیران نیروهای مسلح و شنیدن خاطرات شهدا از زبان آن ها در راستای ارتقای سطح بینش و آگاهی قلبی جوانان مؤثر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر استفاده تمام اقشار از برنامه های این کنگره، گفت: باید همه شهرستان ها، مراکز بخش ها و حتی روستاهای دور افتاده نیز بتوانند از برنامه های کنگره عظیم شهدا بهره مند شوند.

حجت الاسلام آزادیخواه گفت: کنگره شهدا فعالیتی صد در صد فرهنگی است که آثار گران بهای آن تا مدت ها در زندگی و افکار مردم نقش می بندد.

کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان 13 تا 19 آبان برگزار می شود.