به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عصر روز سه شنبه با حضور شهردار تبریز، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از اساتید و هنرمندان برجسته، خانه هنرمندان تبریز که پس از برپایی نشست شهردار تبریز با اساتید و بزرگان فرهنگ و هنر تبریز موجودیت یافته افتتاح شد و از این پس به عنوان محلی برای تبادل افکار و اندیشه‌ها و ارتباط هم‌سوی اهالی فرهنگ و هنر تبریز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در آئین افتتاح خانه هنرمندان تبریز، شهردار تبریز طی سخنانی هنر را ودیعه الهی و هنرمندان را راهنما و چراغ راه انسان‌ها خواند و افزود: خانه هنرمندان از این پس به عنوان محفل و محلی برای تجمع، ارتباط و تبادل افکار و آرای اصحاب فرهنگ و هنر تبریز و نیز محلی برای شناسایی، کشف و پرورش استعدادهای ناب و جوان فعالیت خواهد کرد تا از این طریق فرهنگ و هنر تبریز و آذربایجان بیش از گذشته به رشد و بالندگی برسد.

علیرضا نوین در بخش دیگری از سخنان خود تلاش برای خریداری و تملک خانه‌های قدیمی موجود تبریز و تبدیل آن‌ها به مراکز و اماکن فرهنگی هنری را از اولویت‌های کاری شهرداری اعلام و خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز در این راستا با اختصاص اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال برای خرید خانه ختایی‌ها، این خانه قدیمی و تاریخی را به خانه هنرمندان اختصاص داده و در آینده نیز از این دست کارها انجام خواهد داد.

وی در ادامه سخنان خود خواستار استفاده هنرمندان و اساتید فرهنگ و هنر استان و تبریز از این خانه برای هم‌اندیشی و تبادل تجربیات و اندیشه‌ها، انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی هنری، تدوین و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری، معرفی و شناساندن جایگاه تبریز، استعدادیابی و رشد و بالندگی هنرمندان جوان و آینده‌دار شهر شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز نیز در این آئین تملک و تبدیل خانه ختایی به خانه هنرمندان تبریز را در راستای دستور شهردار تبریز به منظور انسجام بخشیدن به فعالیت‌های جامعه فرهنگی هنری شهر ارزیابی و خاطرنشان کرد: این خانه در کم‌ترین زمان ممکن و با هدف ارج نهادن به مقام شامخ هنر و هنرمند تملک و تبدیل به خانه هنرمندان شد.

حسین نجفی در عین حال برنامه‌ریزی برای اجرای بالغ بر 100 برنامه و فعالیت فرهنگی هنری از سوی سازمان فرهنگی هنری و نیز برپایی هفته فرهنگی تبریز در تهران با بیش از 60 برنامه را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های کاری این سازمان در ماه‌های باقی مانده از سال اعلام کرد.