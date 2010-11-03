به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدتقی قندی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران مهلت ثبت‌نام برای شرکت در این مسابقه را 20 آبان‌ماه ذکر کرد و اظهار داشت: علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند به صورت انفرادی یا به صورت مدرسه‌ای در این مسابقه شرکت کنند.



وی افزود: طلابی که با وبلاگ‌های انفرادی در این مسابقه شرکت می‌کنند، می‌توانند وبلاگ خود را از طریق سامانه وبلاگ مرکز و یا سایر سایت‌های میزبان از قبیل پرشین بلاگ، بلاگفا و ... ارائه کنند، اما در مورد وبلاگ‌های مدارس تنها وبلاگ‌هایی که در سامانه وبلاگ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به ثبت رسیده‌اند، قابل قبول هستند.



معاون فرهنگی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران موضوعات این مسابقه را انس و بهره‌مندی از قرآن با رویکرد تحقق آن در زندگی و رفتار و ویژگی‌های خانواده قرآنی ذکر کرد و اظهار داشت: شکل ظاهری وبلاگ، تعداد و نوع لینک‌ها، محتوای نوشته‌ها و میزان بازدیدکنندگان از مواردی است که در بررسی کمیته داوران مورد توجه قرار خواهد گرفت.



وی با بیان اینکه شرکت تمامی خواهران طلبه در این مسابقه بدون در نظر گرفتن پایه و سطح تحصیلی بلامانع است، خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز به آدرس اینترنتی www.whc.ir مراجعه کنند.



قندی هدف از برگزاری این مسابقه را شناخت طلاب مستعد در زمینه تبلیغ در فضای مجازی و ارتقاء توان تبلیغی طلاب و مدارس در محیط‌های اینترنتی و مجازی و توسعه فعالیت آنان در این زمینه دانست و گفت: برگزیدگان این مسابقه همزمان با جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.



وی یادآور شد: در کشور حدود 300 مدرسه علمیه خواهران سطح دو (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) فعالیت می‌کنند که از این میان 40 مدرسه تا کنون برای شرکت در این مسابقه ثبت نام کرده‌اند.