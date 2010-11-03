به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس جمهور قانون الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد.



بر اساس ماده واحده این قانون، تبصره زیر به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 اضافه می‌شود:

"تبصره ـ کارمندان دستگاه های اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده‌است می‌توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد".

قانون مدیریت خدمات کشوری با رفع تبعیض برای کلیه مشمولان قانون (اعم از صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی و...) به‌طور یکسان حکم غیر‌مستمر بودن اضافه‌کاری و در نتیجه عدم کسر حق بیمه و عدم محاسبه آن در مبنای حقوق و پاداش پایان خدمت برای کلیه مشمولان قانون را تعیین کرده است. اما این یکسان‌سازی، موجب اعتراض کارمندانی شده است که طی سالیان متمادی (تا پیش از اجرای این قانون) از اضافه‌کاری آنان حق بیمه کسر شده و انتظار انتفاع از آن را به‌هنگام بازنشستگی دارند. قانون فوق به‌دنبال احقاق حقوق مکتسبه این قبیل کارمندان است.