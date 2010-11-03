به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیس جمهور قانون الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد.
بر اساس ماده واحده این قانون، تبصره زیر به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 اضافه میشود:
"تبصره ـ کارمندان دستگاه های اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شدهاست میتوانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد".
رئیسجمهور، قانونی را ابلاغ کرد که با اجرای آن، در محاسبه حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارمندانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول قانون تأمین اجتماعی بودهاند، اضافهکاری آنان نیز منظور شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیس جمهور قانون الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد.
نظر شما