به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور کلیات ماده 30 را که به بیمه های اجتماعی اختصاص دارد، بررسی کردند .

در بررسی بندهای مختلف این ماده نمایندگان موافق و مخالف صحبت کردند و پیشنهادات نیز استماع شد اما تصمیم نهایی درباره این ماده به جلسه علنی عصر امروز چهارشنبه مجلس موکول شد و هیچ یک از بندهای این ماده به تصویب نرسید.

همچنین نمایندگان مجلس در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور تصویب کردند که به منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالاو هماهنگی رشد شاخص های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی "ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی" پس از تصویب به هیئت وزیران ارجاع شود.

همچنین نمایندگان مجلس وزارت کار و امور اجتماعی را مکلف کردند که حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و منافع حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.