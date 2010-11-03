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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۳

چهلمین دوره/

نشست سیمای قوم شناسی در روسیه برگزار شد

نشست سیمای قوم شناسی در روسیه برگزار شد

از سلسله نشست‌های جشنواره فیلم رشد، نشست سیمای قوم‌شناسی در روسیه با حضور ایوان گلونف دیروز سه‌شنبه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوان گلونف محقق و مدرس دانشگاه در این نشست با بیان این ‌که سیمای قوم‌شناسی در روسیه امروز نابسامان است و فعالیت پراکنده‌ای دارد، یادآورد شد: فعالیت‌ها در حوزه‌ قوم‌شناسی در روسیه، در بسیاری موارد در حوزه‌ فیلمسازی، متأثر از فرآیندهای غیرحرفه‌ای مستندسازی‌ است. 

وی درباره‌ روند تحقیق در حوزه‌ قوم‌شناسی در روسیه توضیح داد: همزمان با قوم‌نگاری روسی، توجه به روش تحقیق و استفاده از روش‌های سنتی تحقیق، توصیف موضوع جامعه آماری اهمیت دارد. با توجه به محدودیت‌های تحقیق که در زمینه‌‌ای منابع علمی- سنتی، نمونه تحقیق و زبان است و این تحقیق یک تحقیق تجربی محسوب می‌شود، در آینده‌ای نزدیک این موضوع در انتقال نظام درسی و سازمان‌دهی اطلاعات علمی به صورت قالب‌های صوتی – تصویری کافی به نظر نمی‌رسد.

گلونف اولین مرحله این پروژه را سخنرانی و همایش‌هایی در موضوع قوم‌شناسی دانست و افزود: رشد جایگاه سنتی قوم‌نگاری در این همایش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و فیلم‌هایی نیز ارایه می‌شود که تمرکز اصلی متوجه فیلم‌های مدرن و کلاسیک است که در ارتباط با موضوع قوم‌نگاری هستند و توسط نویسندگانی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ساخته می‌شوند.

کد مطلب 1184278

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