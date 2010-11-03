نشست سیمای قوم شناسی در روسیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوان گلونف محقق و مدرس دانشگاه در این نشست با بیان این که سیمای قومشناسی در روسیه امروز نابسامان است و فعالیت پراکندهای دارد، یادآورد شد: فعالیتها در حوزه قومشناسی در روسیه، در بسیاری موارد در حوزه فیلمسازی، متأثر از فرآیندهای غیرحرفهای مستندسازی است.
وی درباره روند تحقیق در حوزه قومشناسی در روسیه توضیح داد: همزمان با قومنگاری روسی، توجه به روش تحقیق و استفاده از روشهای سنتی تحقیق، توصیف موضوع جامعه آماری اهمیت دارد. با توجه به محدودیتهای تحقیق که در زمینهای منابع علمی- سنتی، نمونه تحقیق و زبان است و این تحقیق یک تحقیق تجربی محسوب میشود، در آیندهای نزدیک این موضوع در انتقال نظام درسی و سازماندهی اطلاعات علمی به صورت قالبهای صوتی – تصویری کافی به نظر نمیرسد.
گلونف اولین مرحله این پروژه را سخنرانی و همایشهایی در موضوع قومشناسی دانست و افزود: رشد جایگاه سنتی قومنگاری در این همایشها مورد توجه قرار میگیرد و فیلمهایی نیز ارایه میشود که تمرکز اصلی متوجه فیلمهای مدرن و کلاسیک است که در ارتباط با موضوع قومنگاری هستند و توسط نویسندگانی در زمانها و مکانهای مختلف ساخته میشوند.
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