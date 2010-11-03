به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم صبح چهارشنبه در حاشیه همایش رؤسای پلیس راهنمایی و رانندگی در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه شرایط موتورسیکلت سواران نسبت به گذشته بهتر شده بیان کرد: سالهای قبل شاهد بودیم که گروه زیادی از موتورسیکلتها از چراغ قرمز عبور می‌کردند اما اکنون این شرایط کمتر و بهتر شده است.



وی اظهار داشت: موتورسواران باید جان خود و دیگران را حفظ کرده و به قانون احترام بگذارند.