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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

فرمانده ناجا:

میزان کشته‌های موتورسواران از 9 هزار نفر به 6 هزار نفر رسید

میزان کشته‌های موتورسواران از 9 هزار نفر به 6 هزار نفر رسید

سردار اسماعیل احمدی ‌مقدم گفت: کشته‌های موتورسیکلت در تصادفات که قبلا 9 هزار نفر بود در حال حاضر به 6 هزار نفر کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم صبح چهارشنبه در حاشیه همایش رؤسای پلیس راهنمایی و رانندگی در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه شرایط موتورسیکلت سواران نسبت به گذشته بهتر شده بیان کرد: سالهای قبل شاهد بودیم که گروه زیادی از موتورسیکلتها از چراغ قرمز عبور می‌کردند اما اکنون این شرایط کمتر و بهتر شده است.

وی اظهار داشت: موتورسواران باید جان خود و دیگران را حفظ کرده و به قانون احترام بگذارند.

کد مطلب 1184279

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