هشدار نسبت به برخی انحرافات فرقه ای در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی بعداز ظهر چهارشنبه در سومین نشست کمیته فرهنگ و آموزش نماز استان افزود: برخی از انحرافات امروزه به ویژه در زمینه ترویج ادیان و فرقه های مذهبی به شدت در حال تبلیغ و ترویج هستند که باید با برنامه ریزی و ترویج دین مبین اسلام مانع از تاثیر آنها در بین جوانان بشویم .

وی اظهار داشت: همه ما تئوری پردازان خوبی هستیم و ایده های خوبی ارایه می دهیم ولی در مقام اجرا نمی توانیم از عهده آن بر آییم و یکی از دلایل آن یکی بودن مجری و نظریه پرداز است که در مقام اجرا ایده ها عملیاتی نمی شوند .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تاکید بر ترویح نماز در جامعه گفت: اقامه نماز اگر در هر جامعه ای ولو کوچک اتفاق بیفتد به طور قطع جلوی بسیاری از ناهنجاریها را خواهد گرفت.

نعمت اللهی اظهارداشت: اقبال و روی آوردن به معنویت این روزها درجامعه بشریت بیشتر شده و بشر امروزه از انحرافات فکری خسته و به معنویت روی آورده است .