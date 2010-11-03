به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری قبل از چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، یوم الله 13 آبان را یکی از روزهای سرنوشت ساز و غرورآفرین ملت ایران دانست و اظهار داشت: گرچه حادثه روز 13 آبان در سال 1343، روز تبعیدشدن امام راحل، مظلومیت امام و امت را به همراه داشت و روز 13 آبان 57 بوی خون فضای دانشگاه تهران را پر کرد و پیکرهای غرق به خون دانش آموزان شهید، غربت ملت ایران را نشان داد، لکن با پیروزی انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا هر کجای تهران و ایران قدم میگذاشتیم غرور و سربلندی و عزت و اقتدار امام و امتی را شاهد بودیم که با مقاومت 32 ساله کمر دیو پیر استعمار و استکبار را شکسته بودند و همگان شاهد ذلت و زبونی ابرقدرت زمانه بودند.
وی ادامه داد: سرانجام روز 13 آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در کشورمان نام گرفت و این بدان معناست که تا زمانی که در جهان ظلم و ستم و تجاوز هست؛ مبارزات ملت ایران هم هست و این راهی است که تنها با نابودی قدرتهای زورگوی عالم به پایان میرسد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه در 13 آبان ماه ناقوس زوال آمریکای جهانخوار و مستکبر به صدا در آمد، تصریح کرد: روز ملی مبارزه با اسکتبار جهانی فرصت مناسبی است تا پرونده افتخارآمیز استکبارستیزی مردم قهرمان ایران اسلامی را واکاوی کنیم و تاریخ را عبرت بدانیم که چگونه استکبار جهانی هنوز هم به تلاش مذبوحانه خود برای ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی و زورگویی ادامه میدهد.
وی با اشاره به ترویج فرهنگ استکبارستیزی در جامعه، اضافه کرد: ملت رشید، جوانان فداکار و رهبر مقتدر و مسئولین مطیع ولایت فقیه لحظهای از مبارزه با دیوسیرتان استکباری غافل نبوده و نخواهند بود، چراکه یار مظلوم بودن و خصم ستمگربودن را از منشور آسمانی خود قرآن کریم و از بهره و سنت رهبر آسمانی خود علی بن ابیطالب(ع) آموختهاند.
حجتالاسلام اسکندری گفت: سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از همه کسانی که به دنبال تحقق آرمانهای عظیم اسلام عزیز و انقلاب اسلامی هستند، بخصوص جوانان و نوجوانان و دانش آموزان عزیز دعوت میکند که در تجمع روز 13 آبان حضور یافته و دین خود را نسبت به شهدای این روز و امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ادا کنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: روز ملی مبارزه با اسکتبار جهانی فرصت مناسبی است تا پرونده افتخارآمیز استکبارستیزی مردم قهرمان ایران اسلامی را واکاوی کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری قبل از چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، یوم الله 13 آبان را یکی از روزهای سرنوشت ساز و غرورآفرین ملت ایران دانست و اظهار داشت: گرچه حادثه روز 13 آبان در سال 1343، روز تبعیدشدن امام راحل، مظلومیت امام و امت را به همراه داشت و روز 13 آبان 57 بوی خون فضای دانشگاه تهران را پر کرد و پیکرهای غرق به خون دانش آموزان شهید، غربت ملت ایران را نشان داد، لکن با پیروزی انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا هر کجای تهران و ایران قدم میگذاشتیم غرور و سربلندی و عزت و اقتدار امام و امتی را شاهد بودیم که با مقاومت 32 ساله کمر دیو پیر استعمار و استکبار را شکسته بودند و همگان شاهد ذلت و زبونی ابرقدرت زمانه بودند.
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