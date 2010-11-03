به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری قبل از چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، یوم الله 13 آبان را یکی از روزهای سرنوشت ساز و غرورآفرین ملت ایران دانست و اظهار داشت: گرچه حادثه روز 13 آبان در سال 1343، روز تبعیدشدن امام راحل، مظلومیت امام و امت را به همراه داشت و روز 13 آبان 57 بوی خون فضای دانشگاه تهران را پر کرد و پیکرهای غرق به خون دانش آموزان شهید، غربت ملت ایران را نشان داد، لکن با پیروزی انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا هر کجای تهران و ایران قدم می⁯گذاشتیم غرور و سربلندی و عزت و اقتدار امام و امتی را شاهد بودیم که با مقاومت 32 ساله کمر دیو پیر استعمار و استکبار را شکسته بودند و همگان شاهد ذلت و زبونی ابرقدرت زمانه بودند.



وی ادامه داد: سرانجام روز 13 آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در کشورمان نام گرفت و این بدان معناست که تا زمانی که در جهان ظلم و ستم و تجاوز هست؛ مبارزات ملت ایران هم هست و این راهی است که تنها با نابودی قدرت⁯های زورگوی عالم به پایان می⁯رسد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه در 13 آبان ماه ناقوس زوال آمریکای جهانخوار و مستکبر به صدا در آمد، تصریح کرد: روز ملی مبارزه با اسکتبار جهانی فرصت مناسبی است تا پرونده افتخارآمیز استکبارستیزی مردم قهرمان ایران اسلامی را واکاوی کنیم و تاریخ را عبرت بدانیم که چگونه استکبار جهانی هنوز هم به تلاش مذبوحانه خود برای ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی و زورگویی ادامه می⁯دهد.



وی با اشاره به ترویج فرهنگ استکبارستیزی در جامعه، اضافه کرد: ملت رشید، جوانان فداکار و رهبر مقتدر و مسئولین مطیع ولایت فقیه لحظه⁯ای از مبارزه با دیوسیرتان استکباری غافل نبوده و نخواهند بود، چراکه یار مظلوم بودن و خصم ستمگربودن را از منشور آسمانی خود قرآن کریم و از بهره و سنت رهبر آسمانی خود علی بن ابیطالب(ع) آموخته⁯اند.



حجت⁯الاسلام اسکندری گفت: سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از همه کسانی که به دنبال تحقق آرمان⁯های عظیم اسلام عزیز و انقلاب اسلامی هستند، بخصوص جوانان و نوجوانان و دانش آموزان عزیز دعوت می⁯کند که در تجمع روز 13 آبان حضور یافته و دین خود را نسبت به شهدای این روز و امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ادا کنند.