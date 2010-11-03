به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این حجت الله رحیم‌زاده این سمت را بر عهده داشت که با حکم تازه ضرغامی به عنوان مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز چهار محال و بختیاری منصوب شد.



مسلم رحیمی مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد قبلاً سرپرست مرکز خوزستان و قائم مقام مدیر کل صداوسیمای خوزستان بود. همچنین مشاور مدیران کل مراکز خوزستان و ایلام، معاونت فرهنگی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان و مدیریت‌های آموزشی از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی مدیر کل جدید مرکز کهگیلویه و بویراحمد است.

وی در دوران هشت سال دفاع مقدس حضوری فعال داشته و مدتی جانشین فرماندهی پایگاه عملیاتی مهران را عهده‌دار بود. مراسم معارفه مسلم رحیمی و تودیع حجت الله رحیم زاده روز پنجشنبه 13 آبان ماه در مرکز کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود.