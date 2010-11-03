بهزاد رایگان پرستار شمس آل احمد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آل احمد پیش از بستری شدن در icu بیمارستان باهنر تهران به بیماری آلزایمر مبتلا بوده و به تازگی عفونت ریه نیز بر بیماری او افزوده شده است.

وی افزود: سعی داریم عفونت ریه را کنترل کنیم اما در حال حاضر به خاطر پیشرفت بیماری آلزایمر، قدرت تکلم خود را از دست داده است و توانایی انجام حرکت‌های مختلف بدنی مانند ایستادن و نشستن را نیز ندارد.

پرستار آل احمد گفت: ترخیص وی از بخش مراقبت‌های ویژه قابل پیش بینی نیست. فعلاً برای قضاوت زود است اما امیدواریم طی چند روز آتی ایشان را راهی بخش عمومی کنیم اما در بخش عمومی نیز حتماً باید یک همراه یا پرستار به صورت تمام وقت از شمس آل احمد مراقبت نماید.

از چشم برادر، حدیث انقلاب، خاطرات سفر کوبا و طوطی نامه از جمله آثار شمس آل احمد است.