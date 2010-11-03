مستند "اهل تسنن در ایران" در مراوه تپه کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مجموعه توسط سیمای انگلیسی شبکه جهانی سحر با کارگردانی هوشنگ فضلی تصویربرداری می شود.

جانشین تهیه کننده این مجموعه در خصوص این مجموعه 11 قسمتی پیش از ظهر چهارشنبه در مراوه تپه گفت: این مجموعه به معرفی توانمندی های اهل سنت و خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به مناطق سنی نشین می پردازد.

محمد احمدی افزود: تصویربرداری مجموعه از تهران آغاز و بعد از استانهای کردستان و سیستان و بلوچستان در گلستان ادامه می یابد.



وی با تشکر از مجموعه مدیریت استانها گفت: همکاری مجموعه استانها بویژه اهل تسنن، اقوام و طوایف مختلف کرد، بلوچ و ترکمن واقعا قابل تحسین بود که این امر ما را در ادامه این کار دلگرم کرده است.



مجموعه اهل تسنن بخشهایی از مراکز دینی، گردشگری مانند حوزه علمیه چنارلی و مدرسه قدیمی علوم دینی سید قلیچ ایشان را به تصویر کشیده در آرامگاه مختومقلی فراغی شاعر نامی مسلمان ترکمن در شهرستان مراوه تپه از اجرای برنامه های هنری گروه موسیقی قره دالی گوگلانگ جمعیت فرهنگی و هنری مختومقلی کلاله تصویر برداری کردند.



این گروه همچنینی از ادامه دیوار دفاعی گرگان در روستای تمرقره قوزی نیز تصویر برداری کردند.