به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در حال حاضر در نشر جان شیفته مراحل آمادهسازی را پشت سر میگذارد یک ویژگی جالب دارد آن هم اینکه غزلهای حافظ با تعدادی از نقاشیهای سیدعلی صالحی همراه شده است.
این کتاب که تابستان سال 88 از سوی سیدعلی صالحی به ناشر سپرده شده است تا پایان شهریور ماه توسط نشر جان شیفته چاپ می شود.
"غزل غزلهای حافظ" همانطور که صالحی در مقدمه سه صفحه ای آن نوشته است گزیده ای از غزلهای شاد حافظ است که با 70 نقاشی از او همراه شده است.
صالحی در این مقدمه کوتاه درباره حافظ و تاثیر که این شاعر با شعرهایش روی وی داشته نوشته است.
این کتاب که 304 صفحه دارد به صورت 4 رنگ با کاغذ گلاسه، قطع وزیری و در شمارگان سه هزار نسخه عرضه خواهد شد.
پیشگو و پیاده شطرنج، مثلثات و اشراقها، عاشق شدن در دی ماه، مردن به وقت شهریور، دیرآمدی ریرا، نامهها، نشانیها، سفر بخیر مسافر غمگین پاییز پنجاه و هشت، آسمانیها، رویاهای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود، آخرین عاشقانههای ریرا، دعای زنی در راه که تنها میرفت، چیدن محبوبههای شب را تنها به باد یاد خواهد داد و از آوازهای کولیان اهوازی، دفترهای شعر صالحی به شمار میروند.
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