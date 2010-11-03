به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، اصغر حدادی با خوب توصیف کردن همکاری دستگاه قضایی و امنیتی، افزود: باید مقابله با سارقان و متجاوزان به حقوق مردم از یک رویه برنامه ریزی شده و شدید و در عین حال قانونمند تبعیت کند.

وی با بیان اینکه در سطح استان فارس در دوره ای شاهد کاهش قابل توجه سرقت تاسیسات و تجهیزات برق بوده ایم، افزود: بررسی علتهای کاهش در ان دوره، شدت گرفتن برخورد از سوی پلیس و دستگاه قضایی را نشان می دهد.

پیش از این حدادی طی نامه ای جداگانه به معاون سیاسی امنیتی استانداری و رئیس کل دادگستری استان فارس خواسته های شرکت توزیع برق استان فارس در خصوص مقابله با سرقت تاسیسات برق را عنوان کرده بود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان فارس در نامه های خود ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای انجام شده در مسیر مقابله با سرقت تجهیزات برق در سطح این استان اعلام کرد است: مشکلات سرقت کماکان به قوت خود باقی است.

وی در نامه خود به معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس درخواست کرده تا فرمانداران شهرستانها جدیت بیشتری در این خصوص نشان دهند.

حدادی همچنین در نامه خود به رئیس کل دادگستری استان فارس از وی درخواست کرده تا برخورد جدیتر با سارقان در دستور کار دادستانها در شهرستانهای استان به صورت ویزه قرار گیرد.

بنا به اعلام حدادی، هم اینک در شهرستانهای کازرون، لامرد، فیروزآباد، بوانات و داراب بیشترین آمار سرقت، تجهیزات و تاسیسات برق بیشتر از دیگر شهرستانهای استان فارس است.