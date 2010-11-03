ستاد توسعه متوازن روستایی در ایلام تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر چهارشنبه در سفر شهرستانی خود به شهرستان ملکشاهی با مردم روستای خوشادول این شهرستان دیدار و گفتگو کرد و گفت: ما بدنبال رفع مشکلاتی اساسی روستاهای محروم استان هستیم .

وی اظهار کرد: ستاد توسعه متوازن روستایی را در راستای رفع مشکلات و از بین بردن برخی دغدغه های مردم شریف این مناطق طراحی کرده ایم تا بتوانیم خدمتی ماندگار به مردم با صفای روستاها ارائه نمائیم .

وی تصریح کرد: در این ستاد، روستاهایی که محرومتر باشند بیشتر مورد حمایت قرار می گیرند .

اعلایی با اشاره به شمار شهدای گرانقدر ایل شوهان نیز بیان کرد: هر آنچه امروز از نعمات الهی در دست ماست، مرهون ایثارگری و جانبازیهای شهداء گرانقدر است و وصف شهدای ایل شوهان و سایر ایلات ایلام زبانزد عام و خاص است .