  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۷

ستاد توسعه متوازن روستایی در ایلام تشکیل شد

ستاد توسعه متوازن روستایی در ایلام تشکیل شد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام از تشکیل ستاد توسعه متوازن روستایی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر چهارشنبه در سفر شهرستانی خود به شهرستان ملکشاهی با مردم روستای خوشادول این شهرستان دیدار و گفتگو کرد و گفت: ما بدنبال رفع مشکلاتی اساسی روستاهای محروم استان هستیم.

وی اظهار کرد: ستاد توسعه متوازن روستایی را در راستای رفع مشکلات و از بین بردن برخی دغدغه های مردم شریف این مناطق طراحی کرده ایم تا بتوانیم خدمتی ماندگار به مردم با صفای روستاها ارائه نمائیم.

وی تصریح کرد: در این ستاد، روستاهایی که محرومتر باشند بیشتر مورد حمایت قرار می گیرند.

اعلایی با اشاره به شمار شهدای گرانقدر ایل شوهان نیز بیان کرد: هر آنچه امروز از نعمات الهی در دست ماست، مرهون ایثارگری و جانبازیهای شهداء گرانقدر است و وصف شهدای ایل شوهان و سایر ایلات ایلام زبانزد عام و خاص است.

در ابتدای این دیدار تنی چند از فرماندهان جنگ و مردم شریف روستای خوشادول به ارائه مشکلات و تنگناها پرداختند و از سویی از ساده زیستی و ارتباطات صمیمانه اعلایی با نقاط محروم استان تقدیر کردند.

کد مطلب 1184294

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها