10 صادرکننده نمونه مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگارمهر، عباس علی وفایی نژاد صبح چهارشنبه در این مراسم در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران در ساری اظهار داشت: مازندران در سال های اخیر برغم اینکه در بخش کشاورزی توسعه نداشته در بخش صنعتی نیز توفیقات چندانی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: متوسط رشد صادرات در مازندران از 24 درصد در سال اول برنامه چهارم به 214 درصد در پایان برنامه رسیده است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه در هفت ماهه امسال روند رو به رشد صادرات از 546 هزار تن به 98 میلیون تن به سال جاری رسیده است، بیان کرد: میزان صادرات محصولات مازندران دارای رشد 185 درصدی از نظر وزنی و 70 درصدی از حیث ارزشی بوده است.

وفایی نژاد با بیان اینکه نگاه ویژه مدیریت ارشد مازندران به مقوله صادراتی بسیار ویژه است یادآور شد: توجه ویژه سازمان توسعه تجارت ایران به مقوله صادرات مازندران باید بیشتر شود.

وی با اعلام این مهم که مازندران از نبود پایانه فعال صادراتی رنج می برد افزود: تجار و صادرکنندگان جهادگران نظام جمهوری اسلامی هستند.

موسی وفاییان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران خواستار کاهش نرخ ارز برای توسعه صادرات در کشور شد.

در این مراسم که مسئولین سازمان توسعه تجارت و بانک توسعه صادرات ایران حضور داشتند از 10 صادرکننده نمونه مازندران تجلیل شد.