به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرویزیان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ساری افزود: نرخ سود بانکی برای صادرکنندگان را تک رقمی خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم براساس توافقهای صورت گرفته با سازمان توسعه تجارات ایران در بخش حمل و نقل کانتینری نیز گام های اساسی برداریم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه پیش بینی خوبی در سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگانی برای اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه ها صورت گرفته است، بیان کرد: نهضت کاهش قیمت تمام شده تولید و صادرات باید با مشارکت توامان دولت و تولیدکننده تقویت شود.

پرویزیان با بیان اینکه مازندران به لحاظ رشد صادراتی در ردیف استانهای پیشرو کشور در سالهای اخیر بوده است، یادآور شد: شعبه بانک توسعه صادرات استان در سالهای اخیر توانسته 10 برابر میزان سپرده ها به صادرکنندگان تسهیلات اعطا کند.

وی با اعلام اینکه صادرکنندگان ایران فضای کسب و کار را به سمت رشد بالنده اقتصادی سوق دادند افزود: تحریمها مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد نکرده است.

وی اظهار امیدواری کرد که جهش دوم صادراتی کشور مدنظر رئیس جمهوری در آغاز برنامه پنجم توسعه شکل اجرایی به خود خواهد گرفت.

در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه مازندران از 10 صادرکننده استان تجلیل شد.