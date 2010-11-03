به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هماهنگی اعضای اتاق فکر تئاتر تلویزیون با حضور علی دارابی، معاون سیما و تاجبخش فنائیان، محمود عزیزی، سعید کشنن فلاح، شهرام گیل آبادی، حسین مسافر آستانه و رحمان سیفی آزاد بعد از ظهر سه‌شنبه برگزار شد.

دارابی معاون سیما دراین نشست از اعضای اتاق فکر خواستار ارائه تعریفی مشخص درباره تئاتر تلویزیونی و چشم انداز آینده آن شد. وی گفت: مختصات تئاتر بومی ملی و مولفه‌های آن باید بازتعریف شود و برای جذابیت بیشتر و جلب مخاطبان برنامه ریزی لازم صورت گیرد. رسانه ملی سهم بسزایی درتدوین نقشه راه تئاتر کشور دارد و اعضای اتاق فکر که از استادان و مدیران صاحبنظر در این حوزه هستند می توانند کمک شایانی به این مهم داشته باشند.

معاون سیما افزود: همه این برنامه‌ها باید مبتنی برچهار اصل اخلاق، امید، آگاهی و دین باشد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود درکشور و مراکز آموزشی بتوانیم طرحی نو و جدید برای تئاتر را سامان دهیم. استعدادهای فراوانی در سراسر کشور در حوزه نمایشی تئاتر که مادر نمایش‌ها است وجود دارد که رسانه ملی به دنبال به قابلیت درآوردن آن است. باید ترتیبی اتخاذ کنیم که استفاده از متون خارجی در تله تئاترها رابطه معنا داری با متون اسلامی – ایرانی داشته باشد.



در ادامه جلسه محمودعزیزی با تقدیر ازابتکار رسانه ملی درتشکیل اتاق فکر تئاتر این اقدام را کم نظیر توصیف کرد و گفت: باید با آسیب‌شناسی وضع موجود در کشور ساز و کارهای افزایش مخاطبان عام تئاتر را در دستور کار قرارداد. سعید کشن فلاح رئیس دانشگاه هنر در ادامه خواهان تدوین بیانیه ماموریت برای مقوله تئاتر و حمایت ازدست اندرکاران در این زمینه شد.

حسین مسافر آستانه رئیس مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از ابتکار معاونت سیمای رسانه ملی گفت ازمهمترین ایرادهایی که تاکنون وجود داشته فقدان اتاق فکر برای تئاتر بوده است و باید با بهره گیری از این فرصت تئاتر را به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل کنیم.

شهرام گیل آبادی از دیگر اعضای اتاق فکر با تاکید برآینده‌‌نگری برتوجه به گونه‌های مختلف نمایش در رسانه تاکید کرد و بهره‌گیری ازظرفیت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها در تقویت تئاتر را مورد اشاره قرار داد. در این جلسه تاجبخش فنائیان نویسنده، کارگردان و استاد دانشگاه، رئیس اتاق فکر تئاتر و رحمان سیفی آزاد مدیرگروه فیلم و نمایشی شبکه چهارسیما به عنوان دبیرمعرفی شدند.