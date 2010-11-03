به گزارش خبرنگار مهر، بابک افقهی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه مازندران در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ساری افزود: اهمیت تلاش فعالان اقتصادی در عرصه صادرات در توسعه ارز آوری و افزایش پرستیژ بین المللی قابل تقدیر است.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای استعمارگر قصد دارند علیه تجارت خارجی و فعالیت های برون مرزی ایران خدشه وارد کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه 30 درصد صادرات محصولات کشور در شش ماهه نخست امسال مربوط به صادرات غیرنفتی بوده است، بیان کرد: افتخارآفرینی امروز صادرکنندگان ایران متعلق به ملت ایران است.

افقهی با بیان اینکه میزان مبادلات تجاری ایران در شش ماهه نخست امسال بالغ بر 43 میلیون دلار بوده است، یادآور شد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 27 درصدی داشته است.

وی با اعلام این مهم که تجار ایرانی برغم تحریم ها با اتخاذ راهکارها موفق بیرون آمدند، افزود: شرکت های فنی مهندسی ایران با صدور بالغ بر یک میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی رشد 50 درصدی در این شاخص داشتند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 150 درصد اهداف کمی توسعه تجارت و صادرات ایارن در برنامه چهارم توسعه محقق شده است، اظهار داشت: میزان واردات محصولات کشور از چهار برابر صادرات در سال 84 به دو برابر کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه روند رشد کالاهای صادراتی در بخشهای نظیرخودروهای سواری از رشد بالایی برخوردار بوده است افزود: میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران در شش ماهه نخست امسال از رشد 33 درصدی نسبت به مدت مشابه پاراسل برخوردار بود.

افقهی افزود: صادرات میوه های تازه در بخش کشاورزی از رشد 67 درصدی برخوردار بوده است.

وی از راه اندازی خط مستقیم کشتی تجاری از بندر نوشهر به بندر دمام عربستان به منظور صادرات محصولات غذایی، میوه و تره بار و اقلام مورد نیاز حجاج از طریق یخچال های کانتینری خبر داد و گفت: 50 درصد هزینه این صادرات را دولت تقبل می کند.