واگذاری زمین معوض به مالکان اوین/ نمی توان در مورد کرایه تاکسی اظهار نظر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف شهردار تهران پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه و جشنواره ترافیک شهری در جمع خبرنگاران افزود: شهرداری قصد دارد با صاحبان زمین و مالکان به صورت توافقی وارد مذاکره شود و با واگذاری زمین معوق از ساخت و ساز در این محدوده جلوگیری کند.

وی افزود: یکهزار و 500 واحد مسکونی در این محدوده در حال ساخت است.

شهردار تهران ادامه داد: شهرداری به شدت خواستار همکاری با بخش خصوصی و سازمانهای مختلف برای حل مشکل ترافیک است و به دنبال همین همکاریها هم اکنون در مراکز کنترل ترافیک شهر تهران 140 گیت مکانیزه کنترل ترافیک وجود دارد.

قالیباف با اشاره به اینکه ثبت 171 هزار تخلف رانندگی در یک روز نشان دهنده عملکرد مطلوب سیستمهای هوشمند مرکز کنترل ترافیک است افزود: اداره هوشمند حمل و نقل درون شهری تهران یکی از اولویتهای شهرداری است، توسعه کارت الکترونیک و توسعه خطوط اتوبوس تندرو با هماهنگی دستگاه‌ها از دیگر برنامه های شهرداری است.

وی در مورد آب گرفتگی معابر بر اثر بارش باران در روزهای اخیر گفت: دیروز به دلیل بارش بسیار شدید باران در برخی معابر مانند بزرگراه شهید بابایی و صدر دچار مشکل شدیم و در مجموع 11 نقطه تهران با آبگرفتگی و مشکلات جدی مواجه بود ولی اغلب این آبگرفتگیها به دلیل ریختن زباله توسط مردم و مسدود شدن جویها ایجاد شده بود .

شهردار تهران با اشاره به مشکلات معابر شهر تهران پس از بارندگی‌های اخیر اظهار داشت: به دلیل اینکه در برخی اوقات شدت بارندگی بالاست، برخی از جویهای تهران دچار مشکل تخلیه می شوند و این در شرایطی است که تا هم اکنون 700 نقطه درگیر در زمینه آبگرفتگی در شهر تهران وجود دارد که با توسعه 550 کیلومتر کانال و تونل این مشکل به طور کامل برطرف می شود.

وی در پاسخ به اینکه شهرداری برای حل معضل ترافیک تا چه حد مصمم است گفت : امروز 60 درصد بودجه شهرداری به موضوع حمل و نقل اختصاص دارد و ترافیک همین طور که اصلی ترین دغدغه شهروندان است دغدغه مدیریت شهری نیز هست .

قالیباف در مورد اینکه در جلسه اخیر با وزیر کشور در مورد هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر حمل و نقل عمومی چه موضوعاتی مطرح شد گفت: در این نشست قول دادیم که در شهر تهران در بخش اتوبوسرانی و مترو که مسئولیت مستقیم آن با خود ماست تا پایان سال افزایش نرخ کرایه را نداشته باشیم اما در بخش تاکسیرانی میزان نرخ کرایه ها بستگی به قیمت بنزین دارد.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به اعلام رئیس ستاد مدیریت مصرف سوخت مبنی بر افزایش حداکثر 10 درصد به نرخ کرایه تاکسیها بعد از هدفمندی یارانه ها، این نرخ کرایه چقدر اضافه می شود افزود: در حال حاضر اطلاعی در مورد نرخ بنزین نداریم و نمی توانیم در مورد افزایش نرخ کرایه ها و میزان آن اظهار نظر کنیم.

نمایشگاه و جشنواره ترافیک شهری پیش از ظهر چهارشنبه در محل نمایشگاههای دایمی شهرداری با حضور شهردار تهران، معاونان حمل و نقل و ترافیک 22 منطقه تهران و مسئولان حوزه حمل و نقل و ترافیک و راهنمایی و رانندگی افتتاح شد.