به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی انجم روز با تاکید بر برخورد شدید با زمین خواران گفت: طی شش ماهه اول سال جاری 272 هکتار از اراضی دولتی که توسط افراد سودجو و فرصت طلب در عنبرآباد تصرف شده بود، با صدور احکام قضایی به بیت المال بازگشت داده شد.

انجم روز، وضعیت امنیتی این شهرستان را نسبت به سنوات قبل مناسب ارزیابی کرد و گفت: ایجاد امنیت پایدار و افزایش ایجاد احساس امنیت در سطح جامعه نیازمند توجه به زیرساختهای اقتصادی و معیشتی است.

این مقام قضایی افزود: وجود برخی رخدادهای ناامنی در شهرستان ناشی از فقر اقتصادی و معیشتی و بیکاری افراد در این منطقه است و در قالب اقدامات مجرمانه خشن و شرارت ظاهر می شود.

دادستان عنبر آباد عمده فعالیت ساکنین این منطقه را بر محور کشاورزی اعلام کرد و اضافه کرد: خشکسالیهای اخیر و کاهش محصولات و قیمت آن در زمان برداشت، سبب افزایش انگیزه برای جبران کمبودهای اقتصادی است و این امر بعضا به صورت مجرمانه ظاهر می شود.

انجم روز با اشاره به اینکه عمده جرایم ارتکابی این منطقه را سرقت و ضرب و جرح عمدی به خود اختصاص می دهد، خاطرنشان کرد: ترسیم بسترهای فرهنگی و آموزشی و ارتقاء آن در سطح این مناطق می تواند گام موثری در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و ناامنی باشد.

وی معضل مواد مخدر و اعتیاد را از چالشهای مهم اجتماعی در این منطقه برشمرد و یادآور شد: مسئولین متولی باید با برنامه ریزی و اولویت بندی مشکلات سطح استان، برای رفع آن تدابیر مناسب اتخاذ نمایند.