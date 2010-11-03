سخنگوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال از پاسخگویی طفره رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی فدراسیون فوتبال صبح امروز چهارشنبه با محوریت بحث و بررسی در خصوص عملکرد تیم‌های نوجوانان و جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در محل فدراسیون برگزار شد.

این نشست تا پیش از اذان ظهر ادامه داشت تا اینکه حاضرین در جلسه برای اقامه نماز به نمازخانه فدراسیون فوتبال رفتند. در هنگام خروج اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال از دفتر علی کفاشیان هیچکدام از آنها حاضر به پاسخگویی نبودند و عنوان می کردند، فریدون معینی به عنوان سخنگوی کمیته پاسخگوی خبرنگاران خواهد بود.

با وجود معطلی چند ساعته خبرنگاران فریدون معینی نیز بدون توجه به درخواست آنها از پاسخگویی طفره رفت و محل جلسه را ترک کرد.