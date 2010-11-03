نرخ انواع روغن نباتی در سراسر کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: در شرایطی که دولت مصمم به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، این انجمن ضمن همراهی با سیاستهای دولت به منظور آگاهی مصرف کنندگان و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده عوامل عرضه در سطح کشور، نرخ روغن نباتی در حجم‌های مختلف را اعلام کرد.

قیمت انواع روغن نباتی حلب 16 کیلوگرمی 29 هزار و 800 تومان، حلب 5 کیلوگرمی 10 هزار و 904 تومان، حلب 5/4 کیلوگرمی 9 هزار و 831 تومان، حلب 7/2 کیلوگرمی جامد 6 هزار و 45 تومان، بطری 7/2 کیلوگرمی مایع 5 هزار و 729 تومان، حلب 8/1 کیلوگرمی جامد 4 هزار و 68 تومان، حلب 8/1 کیلوگرمی مایع 3 هزار و 661 تومان، حلب 900 گرمی جامد 2 هزار و 237 تومان، بطری 900 گرمی مایع یک هزار و 887 تومان و بطری 675 گرمی مایع یک هزار و 423 تومان تعیین شده است.

هرگونه عرضه روغن نباتی بیشتر از قیمتهای مذکور، تخلف محسوب شده و از سوی بازرسان سازمان بازرسی و نظارت رصد و برخورد خواهد شد. این قیمتها در سراسر کشور لازم الاجرا است و تا اطلاع ثانوی نیز تغییری نخواهد داشت.