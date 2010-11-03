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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

نرخ انواع روغن نباتی در سراسر کشور اعلام شد

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در راستای همراهی با سیاستهای دولت و جلوگیری از برخی سوء استفاده ها در اطلاعیه‌ای قیمت روغن نباتی در حجم‌های مختلف را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: در شرایطی که دولت مصمم به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، این انجمن ضمن همراهی با سیاستهای دولت به منظور آگاهی مصرف کنندگان و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده عوامل عرضه در سطح کشور، نرخ روغن نباتی در حجم‌های مختلف را اعلام کرد.

قیمت انواع روغن نباتی حلب 16 کیلوگرمی 29 هزار و 800 تومان، حلب 5 کیلوگرمی 10 هزار و 904 تومان، حلب 5/4 کیلوگرمی 9 هزار و 831 تومان، حلب 7/2 کیلوگرمی جامد 6 هزار و 45 تومان، بطری 7/2 کیلوگرمی مایع 5 هزار و 729 تومان، حلب 8/1 کیلوگرمی جامد 4 هزار و 68 تومان، حلب 8/1 کیلوگرمی مایع 3 هزار و 661 تومان، حلب 900 گرمی جامد 2 هزار و 237 تومان، بطری 900 گرمی مایع یک هزار و 887 تومان و بطری 675 گرمی مایع یک هزار و 423 تومان تعیین شده است.

هرگونه عرضه روغن نباتی بیشتر از قیمتهای مذکور، تخلف محسوب شده و از سوی بازرسان سازمان بازرسی و نظارت رصد و برخورد خواهد شد. این قیمتها در سراسر کشور لازم الاجرا است و تا اطلاع ثانوی نیز تغییری نخواهد داشت.

کد مطلب 1184312

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