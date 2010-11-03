به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، هومن باباپور پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: وجود داربستهای فلزی آنهم به این گستردگی سیمای نامطلوب و منظرگاه نازیبایی برای شهر و مردم ایجاد کرده است که باید سریعتر ساماندهی شود.

وی گفت: هم اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری و اصلاح الگوی مدیریت شهری هستیم زیرا مردم شاهد ظهور و بروز تبلیغات نابسامان و هرج و مرج در سیمای بصری شهر تاریخی قزوین هستند که این موضوع نیازمند اتخاذ شیوه‌های مدیریتی مدبرانه و آگاهانه است.

این مسئول به شیوه های نامطلوب تبلیغات در سطح شهر اشاره کرد و گفت: تبلیغات به عنوان حلقه واسط میان مردم و تولید باید در مرحله نخست با استفاده از ابزارها و تکنولوژیهای مناسب روز چهره ‌ای شایسته و دلپذیر برای مردم به نمایش بگذارد.



باباپور با اشاره به اقدامات این سازمان در ساماندهی فضا و مناسب سازی چهره شهر اضافه کرد: شهرداری به عنوان متولی اصلی زیباسازی فضای شهر و مدیریت شهری تنها مسئول دریافت عوارض، مالیات و جمع ‌آوری زباله‌ها نیست و به همین منظور با زیبا سازی مطلوب و آراسته کردن شهر زمینه تامین آرامش خاطر شهروندان را فراهم می کند.

سرپرست سازمان زیبا سازی شهرداری قزوین یادآور شد: شهر قزوین در نصب انواع تابلوها دچار هرج و مرج شده که تابلوهای سردرب مغازه‌ها و حتی مطب پزشکان بسیار بی‌نظم و ناهمگون است که نیاز به ساماندهی جدی و سریع دارد.

باباپور خاطرنشان کرد: قزوین به عنوان شهر مهم مقصد گردشگری در کشور باید دارای فضایی زیبا و فرهنگی باشد اما در حال حاضر، شاهد آلودگی بصری وسیع در سطح شهر هستیم که دراین راستا نه تنها شهرداری بلکه همه شهروندان در جهت ایحاد فضای مطلوب و فرهنگی شهر باید تلاش کنند.