کره جنوبی نیروی نظامی به امارات اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد که سئول به منظور حفاظت از کارگران و شرکت هایی که قرار است برای امارات عربی متحده نیروگاه هسته ‌ای بسازند، در نظر دارد یکصد و پنجاه نیروی نظامی به این کشر عربی اعزام کند.

بر اساس این گزارش، قرار است "کیم تائه یونگ" وزیر دفاع و مقامات بلندپایه ارتش کره امروز (چهارشنبه) برای جلب حمایت کمیته پارلمانی دفاع ملی از اعزام نیرو به امارات با اعضای این کمیته دیدار کنند.

یک کنسرسیوم بین ‌المللی با مسئولیت کره دردسامبر گذشته در مناقصه‌ ای برای احداث چهار نیروگاه هسته ‌ای در امارات عربی متحده برنده شد و در این رابطه قراردادی به ارزش ‪ ۲۰/۴‬میلیادر دلار منعقد کرد.

براساس این قرارداد که بزرگترین قرارداد خارجی کره جنوبی محسوب می ‌شود، شرکتهای این کشور از جمله سامسونگ، هیوندای و دوسان، چهار رآکتور یک هزار و ‪ ۴۰۰‬مگاواتی برای امارات می ‌سازند و عملیات احداث نخستین نیروگاه در سال ‪ ۲۰۱۷‬آغاز خواهد شد.