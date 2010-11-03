به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان خراسان شمالی، محمود احمدی نژاد صبح امروز چهارشنبه در جمع مردم بجنورد با اشاره به سخنان جرج بوش مبنی بر اشغال کشور عراق، افغانستان و پس از آن ایران گفت: آنها فکر می کردند که می توانند به ایران لطمه ای وارد کنند غافل از اینکه ملت ایران ریشه همه مستکبران را خواهد کند.

وی با اشاره به درخواست اخیر اعضای گروه 1+5 برای گفتگو با ایران گفت: ما همواره طرفدار گفتگو بوده ایم ولی آنها 4 قطعنامه علیه ایران صادر کردند و این در حالیست که پیش از ضربه خوردن ملت ایران، آنها دست و بال خود را بیشتر بستند.

رئیس جمهور افزود: آنها پس از قطعنامه اول به طور غلیظ تری قطعنامه های دوم، سوم و چهارم را صادر کردند تا راهکار را بر ملت ایران ببندند و به تعبیر خودشان قطعنامه چهارم را صادر کردند تا به این وسیله ملت ایران را فلج کنند ولی آن 5 ماه هم گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد و امروز خودشان گرفتار شدند.

وی گفت: آنها امروز در شرایطی درخواست گفتگو با ایران را مطرح کردند که همانند یک فرد بی سلاح هستند و همه تیرهای خود را رها کرده اند در حالیکه ایران تیردانش پر از تیر و کاملا مقابل آنها مسلح است.

احمدی نژاد تاکید کرد: آنها برای اینکه بتوانند رابطه خود را با کل ملت های جهان برقرار کنند یک راه دارند آن هم به رسمیت شناختن حقوق ملت ها و ملت ایران است که در این صورت امکان دارد ملت های جهان به آنها فرصت جبران بدهند ولی اگر مسیر قبلی را دنبال کنند همین مردم تا واصل شدن به جهنم آنها را دنبال خواهند کرد.

رئیس جمهور با اعلام اینکه ایران هیچ نیازی به کشورهای غربی زورگو ندارد، گفت: آنها به گونه ای سخن می گویند گویا ما نیازی به آنها داریم درحالیکه اینگونه نبوده و ما به هر چیزی که نیاز داشته باشیم به دست با برکت مردم ایران خواهیم ساخت.

وی افزود: ایران سالها مرکز صدور علم و اخلاق و فناوری بوده و به زودی دوباره مرکز صدور علم و اخلاق و فناوری خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه به تحت تاثیر قرار گرفتن برخی کشورها از قطعنامه های ضد ایرانی اشاره کرد و گفت: بعضی از کشورها که تحت تاثیر شیطان هستند فکر می کنند اگر قراردادهای دفاعی خود را با ایران به طور یک طرفه متوقف کنند ما زیان خواهیم دید ولی در پاسخ آنها باید گفت اولا آن قرارداد معتبر بوده و زیان های ناشی از آن را دریافت خواهیم کرد و دوم اینکه اگر چند موشک را به ایران ندهند تسلیم آنها نشده و ملت ایران قدرتی را تولید می کنند که آنها را در کاخ های خودشان منکوب کند.

وی گفت: در یک مقطع زمانی آمریکا و شوروی و همه دنباله های آنان یک دست شدند که به ملت ایران ضربه بزنند ولی ملت ایران درسی را به آنان دادند که تا عمر دارند فراموش نمی کنند حال امروز که دیگر آنها در مقابل ملت ایران قدرتی محسوب نمی شوند.

احمدی نژاد به آنان توصیه کرد اگر فکر می کنند که توانایی خاصی دارند به ملت خود رسیده و معضلات داخلی خود را برطرف نمایند.

ادامه دارد...