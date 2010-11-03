آموزش قرآن در جهادکشاورزی فراگیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت‌الاسلام سید ذبیح‌اله شمسیان ظهر چهارشنبه در حاشیه گردهمایی دو روزه مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل منابع طبیعی کشور در گرگان اظهار داشت: این وظیفه روحانیون است که از مسیر فرهنگی به وظایف سازمانی خود ورود پیدا کنند و ضمن اخذ نتایج معنوی به مدیریت وزارتخانه نیز در ماموریتهای اساسی مساعدت رسانند.

به گفته وی، علاوه بر وظایف طلبگی و ارشاد و تقویت مسائل عقیدتی در بین پرسنل کمک به مدیریت در پیشبرد اهداف سازمانی وظیفه همگان است.

مدیر کل آموزش عقیدتی وزارت جهاد کشاورزی با استناد به احادیث و روایات نخستین ماموریت حضرت آدم ابوالبشر را پرداختن به کشاورزی بود که این امر تاکنون نیز ادامه دارد.

حجت‌الاسلام شمسیان قریب به 85 درصد تحریم‌ها در طبیعت را از سوی انسانها دانست و افزود: اگر فواید طبیعت و آثار تخریبها را با استناد به آیات قرآنی عرضه شود این امر تبدیل به فرهنگ عمومی شده و سریعتر به نتیجه مطلوب می‌رسد.

وی افزود: معارف دینی باید به صورت یکپارچه توسط علما دنبال شود و در راس این حوزه، برگزاری کلاسهای آموزشی عقیدتی بیش از همه ضروری به نظر می‌آید.

