دانشگاه بیرجند میزبان نخستین همایش ملی ادبیات فارسی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اکبر سام خانیانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه این همایش به مدت دو روز در بیرجند برگزار می شود، گفت: دانشگاه بیرجند 19 و 20 آبان میزبان همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای برای نخستین بار در این دانشگاه برگزار می شود.

وی به محورهای برگزاری این همایش اشاره کرد و اظهار داشت: اکثر مقالات ارسالی به این همایش در چهار محور اصلی جامعه شناسی ادبیات فارسی، تحلیل محتوا و روانشناسی آثار ادبی, پیوندهای زبانشناسان و ادیبان و ادبیات تطبیقی بوده است.

سام خانیانی آشنایی با شیوه ها و مکاتب نوین پژوهشی، آشنایی با شیوه شناسی پژوهش های میان رشته ای در ادبیات فارسی، بازشناسی پیوندهای ادبیات فارسی با سایر علوم به ویژه علوم انسانی و هنر، آشنایی با ظرفیت ها و محدودیت های پژوهشی میان رشته ای در ادبیات فارسی و بسترسازی فکری برای ایجاد هسته های پژوهشی نوین را از جمله اهداف برگزاری این همایش برشمرد.

وی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای علوم انسانی را تجلی گاه فرهنگ و ارزش های دینی یک جامعه دانست و افزود: بسیاری از علوم مانند تاریخ در غالب زبان فارسی که نماد وحدت است تجلی پیدا کرده است.

سام خانیانی از ایجاد یک رشته اختیاری ادبیات فارسی منطقه ای در دانشگاه های کشور خبر داد و گفت: این موضوع برای تصویب نهایی در حال بررسی است.

وی با اشاره به اهمیت آشنایی با ادبیات فارسی به ضرورت برگزاری این همایش اشاره کرد و بیان داشت: با وجود پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم انسانی و ادبیات ضروری است که یک بازبینی مجددی در این حوزه صورت بگیرد تا کمبودات و نیازها در این بخش بیشتر مشخص شود.

سام خانیانی ادامه داد: درباره پژوهش های میان رشته ای نیز تا کنون تلاش های پراکنده ای صورت گرفته، اما هنوز کار انسجام یافته در این مورد صورت نگرفته و برگزاری این همایش فرصت مناسبی برای تحقیق بیشتر در این زمینه است.

دبیر همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای سام خانیانی در پایان بابیان اینکه قبل از هر برنامه ریزی آموزشی باید ماهیت هر رشته ای به دقت بررسی و مشخص شود، یادآور شد: متاسفانه از مشکلات امروز پژوهشگران این است که وزرات علوم در خصوص ماهیت شناسی رشته ها ناقص عمل کرده است.